El Gobierno nacional declaró la Emergencia Ígnea por el plazo de un año en las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa, como consecuencia de los incendios forestales que afectan a la región patagónica.

La decisión fue adoptada mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 73/2026, firmado en acuerdo general de ministros. La norma contempla acciones vinculadas a la presupresión y combate del fuego, la restauración ambiental de las áreas dañadas y la prevención de nuevos focos.

Además, el decreto declara zona de desastre a los territorios comprometidos, en el marco de la Ley de Gestión Integral del Riesgo y Protección Civil, lo que habilita mecanismos especiales de asistencia y financiamiento.

En este contexto, se encomendó a la Agencia Federal de Emergencias, dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, la coordinación de las tareas de prevención y combate de los incendios, la asistencia a las poblaciones afectadas y el apoyo a provincias y municipios para la recomposición social y productiva.

Según se indicó en los fundamentos, la sequía prolongada, los fuertes vientos y la magnitud de los focos ígneos —particularmente en el Parque Nacional Los Alerces y zonas aledañas— superaron la capacidad de respuesta local y representan un serio riesgo para el ambiente, los bienes y la vida de las personas.

El Poder Ejecutivo justificó el uso del DNU al señalar que el trámite legislativo ordinario podría demorar la implementación de medidas urgentes, y dispuso informar la decisión a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso.