El Gobierno abre cambios en la Reforma Laboral y sostiene Ganancias
La mesa política evalúa revisar artículos del proyecto laboral, pero mantiene firme la postura de no ceder en la reducción del Impuesto a las Ganancias.
La medida regirá por un año y apunta al combate del fuego, la asistencia a la población y la recuperación de las zonas afectadas.Política 30/01/2026SOFIA ZANOTTI
El Gobierno nacional declaró la Emergencia Ígnea por el plazo de un año en las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa, como consecuencia de los incendios forestales que afectan a la región patagónica.
La decisión fue adoptada mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 73/2026, firmado en acuerdo general de ministros. La norma contempla acciones vinculadas a la presupresión y combate del fuego, la restauración ambiental de las áreas dañadas y la prevención de nuevos focos.
Además, el decreto declara zona de desastre a los territorios comprometidos, en el marco de la Ley de Gestión Integral del Riesgo y Protección Civil, lo que habilita mecanismos especiales de asistencia y financiamiento.
En este contexto, se encomendó a la Agencia Federal de Emergencias, dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, la coordinación de las tareas de prevención y combate de los incendios, la asistencia a las poblaciones afectadas y el apoyo a provincias y municipios para la recomposición social y productiva.
Según se indicó en los fundamentos, la sequía prolongada, los fuertes vientos y la magnitud de los focos ígneos —particularmente en el Parque Nacional Los Alerces y zonas aledañas— superaron la capacidad de respuesta local y representan un serio riesgo para el ambiente, los bienes y la vida de las personas.
El Poder Ejecutivo justificó el uso del DNU al señalar que el trámite legislativo ordinario podría demorar la implementación de medidas urgentes, y dispuso informar la decisión a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso.
La mesa política evalúa revisar artículos del proyecto laboral, pero mantiene firme la postura de no ceder en la reducción del Impuesto a las Ganancias.
El jefe de Gobierno porteño recorrió un edificio recuperado y aseguró que en la Ciudad “la ley se cumple” frente a las usurpaciones.
La Justicia investiga posibles complicidades de funcionarios del BCRA en un esquema ilegal de dólar blue durante el gobierno anterior.
La mesa política se reunirá este jueves con Adorni al frente para definir la agenda de sesiones extraordinarias y evaluar el pedido de los gobernadores.
La Casa Rosada acelera definiciones para lograr la sanción en febrero. El impacto fiscal de Ganancias es el principal punto de tensión con los gobernadores.
La jefa del bloque de La Libertad Avanza mantuvo reuniones con senadores aliados para garantizar apoyos al proyecto impulsado por el Gobierno nacional.
A días del plazo judicial, crece la preocupación de instituciones, prestadores y familias por la continuidad de las prestaciones en 2026.
La aeronave se precipitó en una zona montañosa del departamento de Santander. Autoridades confirmaron que no hubo sobrevivientes.
El Millonario se impuso 2-0 en el Monumental con dos goles del colombiano y logró su segunda victoria en el Torneo Apertura. El Lobo terminó con nueve jugadores.
Bajo la lluvia y en tiempo agregado, el arquero Anatoly Trubin marcó el gol que selló el pase del Benfica y dejó al Real Madrid sin clasificación directa.
El griego pidió un cambio de aire tras 12 temporadas y el mercado NBA entra en ebullición.
Las charlas contractuales quedaron en pausa y crece el interés del fútbol saudí por una de las grandes figuras del equipo parisino.
El organismo africano desestimó la protesta de Marruecos, mantuvo el resultado deportivo y aplicó suspensiones y multas millonarias tras los incidentes de la final.
El hecho ocurrió durante la noche del miércoles. La mujer estaba alterada, agredió a efectivos policiales y fue imputada por resistencia a la autoridad.