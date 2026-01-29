La mesa política del Gobierno nacional se reunirá este jueves a las 12 del mediodía para definir la agenda legislativa que el oficialismo impulsará durante el período de sesiones extraordinarias previsto para febrero.

El encuentro estará encabezado por el vocero presidencial Manuel Adorni, y contará con la participación del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien intervendrá de manera virtual.

Según indicaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas, la reunión fue adelantada, ya que originalmente estaba prevista para la próxima semana. El objetivo central será terminar de definir el temario que se enviará al Congreso durante febrero.

En el último encuentro, realizado el lunes, el oficialismo había consensuado avanzar principalmente con la reforma laboral y con modificaciones a la Ley Penal Juvenil, que incluyen la baja en la edad de imputabilidad.

De aquella reunión participaron la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, el ministro del Interior Diego Santilli, el ministro de Economía Luis Caputo, el asesor presidencial Santiago Caputo y la senadora Patricia Bullrich.

Fue justamente Bullrich quien, en las últimas horas, admitió que el Gobierno evalúa ampliar el temario para incorporar la discusión de la emergencia por los incendios que afectan al sur del país, en respuesta al reclamo planteado por varios gobernadores.

En ese marco, la legisladora señaló que el anuncio formal deberá realizarlo Adorni y anticipó que la incorporación del tema podría confirmarse “entre hoy y mañana”.