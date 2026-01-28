El presidente Javier Milei volvió a lanzar duras críticas contra el kirchnerismo y aseguró que ese espacio político está “de salida”, en el marco de un nuevo cuestionamiento al sistema previsional argentino.



A través de su cuenta en la red social X, el mandatario apuntó contra las jubilaciones otorgadas sin aportes durante gobiernos anteriores y sostuvo que esas políticas “quebraron el sistema previsional con el objetivo de hacer populismo en el corto plazo”.

“Perversión. Quebraron el sistema previsional con el objetivo de hacer populismo en el corto plazo, mofándose de lo que le dejan al sucesor”, escribió Milei. En ese mismo mensaje, agregó que desde la oposición “impulsan medidas que llevan a la quiebra del Estado”, y concluyó: “Por suerte están de salida”.

En su publicación, el Presidente reforzó sus dichos citando una antigua escucha telefónica filtrada entre la ex presidenta Cristina Kirchner y el ex secretario general de la Presidencia Oscar Parrilli, en la que se hace referencia a la situación de los jubilados.

El mensaje presidencial fue respaldado públicamente por el vocero y jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien también se expresó en X: “Hicieron populismo hipotecando el futuro del país. Fin”.

Las declaraciones se dan en medio del debate político y legislativo sobre el sistema previsional y el impacto fiscal de las medidas impulsadas por distintos sectores de la oposición.