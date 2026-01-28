La Municipalidad de Villa Cañás informó que, debido al paro provincial convocado por la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales (FESTRAM), los servicios municipales funcionarán de manera reducida durante el jueves 29, viernes 30 de enero y el lunes 2 de febrero.



Ante este escenario, desde el Municipio solicitaron la colaboración de los vecinos para no sacar los residuos a la vía pública ni arrojarlos a los contenedores, con el objetivo de mantener la ciudad lo más limpia posible durante los días de medida de fuerza.

Según se detalló oficialmente, no habrá recolección de residuos domiciliarios ni de residuos mayores, tampoco se realizará la limpieza de contenedores, barrido y riego, y el personal administrativo no prestará servicios. Además, el edificio municipal y las distintas dependencias permanecerán cerradas.

Por otro lado, se informó que el Centro de Monitoreo y la Guardia Urbana trabajarán con normalidad, mientras que en otras áreas se garantizarán guardias mínimas.

Desde el Ejecutivo local también aclararon que el sábado 31 sí habrá recolección de residuos domiciliarios y limpieza de contenedores. En ese marco, se indicó que la basura deberá sacarse el viernes por la noche, a partir de las 21 horas.