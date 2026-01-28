Comienza la Copa Ciudad de Villa Cañás 2026
El torneo organizado por la Municipalidad arranca el miércoles 4 de febrero con la participación de los tres clubes de la ciudad.
La medida se debe a un paro provincial de FESTRAM por 72 horas. Piden a los vecinos no sacar residuos durante los días afectados.Villa Cañás28/01/2026SOFIA ZANOTTI
La Municipalidad de Villa Cañás informó que, debido al paro provincial convocado por la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales (FESTRAM), los servicios municipales funcionarán de manera reducida durante el jueves 29, viernes 30 de enero y el lunes 2 de febrero.
Ante este escenario, desde el Municipio solicitaron la colaboración de los vecinos para no sacar los residuos a la vía pública ni arrojarlos a los contenedores, con el objetivo de mantener la ciudad lo más limpia posible durante los días de medida de fuerza.
Según se detalló oficialmente, no habrá recolección de residuos domiciliarios ni de residuos mayores, tampoco se realizará la limpieza de contenedores, barrido y riego, y el personal administrativo no prestará servicios. Además, el edificio municipal y las distintas dependencias permanecerán cerradas.
Por otro lado, se informó que el Centro de Monitoreo y la Guardia Urbana trabajarán con normalidad, mientras que en otras áreas se garantizarán guardias mínimas.
Desde el Ejecutivo local también aclararon que el sábado 31 sí habrá recolección de residuos domiciliarios y limpieza de contenedores. En ese marco, se indicó que la basura deberá sacarse el viernes por la noche, a partir de las 21 horas.
La Municipalidad de Villa Cañás, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, informó el esquema de retiro de residuos mayores, como escombros, ramas y restos de poda, con el objetivo de mantener la ciudad limpia, ordenada y cuidar el ambiente.
Emotivo cierre de la Escuela de Verano Municipal 2026
La Municipalidad continúa con el ciclo de cine al aire libre y este viernes la función será en la Plaza Luis Lavelli, con entrada libre y gratuita.
El Municipio avanza con trabajos de mantenimiento vial entre avenida 64 y avenida 50 para mejorar la transitabilidad y la seguridad.
Niños y niñas participaron de una charla interactiva sobre cuidado del ambiente, reciclaje y las 3R, a cargo de referentes provinciales.
Especialistas alertan que el dengue y las enfermedades respiratorias ya no respetan estaciones y llaman a reforzar la inmunización.
La puja por albergar el partido decisivo del Mundial 2030 suma tensión. Desde Marruecos respondieron a declaraciones de dirigentes españoles y remarcaron que la FIFA aún no resolvió la sede.
Las sedes diplomáticas europeas y latinoamericanas actualizan protocolos de emergencia ante el deterioro económico y el escenario geopolítico en la isla.
La UEFA sorteó los 16avos de final del certamen europeo, con ocho cruces que definirán a los clasificados a octavos. Los partidos se jugarán en febrero.
La UEFA realizó el sorteo de los 16avos de final. Ocho series definirán quiénes avanzan a los octavos, donde ya esperan los mejores de la fase liga.
El talentoso mediocampista ecuatoriano arribó a Buenos Aires y en las próximas horas firmará su contrato a préstamo por 18 meses con el Millonario.
El novato de los Mavericks firmó una noche histórica en la NBA, aunque los Hornets se impusieron 123-121 con un cierre decisivo de Kon Knueppel.
