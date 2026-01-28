Cayó un avión en Colombia y murieron 15 personas
La aeronave se precipitó en una zona montañosa del departamento de Santander. Autoridades confirmaron que no hubo sobrevivientes.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una fuerte advertencia al gobierno de Irán a través de su red social Truth Social, donde aseguró que la flota naval enviada a la región está lista para “cumplir su misión” y no descartó el uso de la fuerza.
“Al igual que en Venezuela, la flota está lista, dispuesta y capacitada para cumplir su misión con rapidez”, escribió el mandatario republicano, remarcando que se utilizará la violencia “si es necesario”. El mensaje buscó presionar a Teherán para que se siente a negociar y acepte un acuerdo que limite su capacidad de desarrollar armas nucleares.
En este marco, Trump recordó la denominada “Operación Martillo de Medianoche”, llevada a cabo durante el conflicto entre Israel e Irán en junio de 2025. “El tiempo se acaba, es realmente esencial. ¡Lleguen a un acuerdo!”, insistió, y advirtió que una nueva ofensiva sería “mucho peor” que la anterior, a la que atribuyó un alto nivel de destrucción.
El presidente también comparó la actual movilización militar con el despliegue realizado en Sudamérica, al señalar que el contingente encabezado por el portaaviones nuclear USS Abraham Lincoln es incluso mayor al que, según afirmó, participó de la reciente operación que derivó en la detención de Nicolás Maduro y Cilia Flores.
El envío de la flota fue ordenado tras las protestas que se registraron en Irán desde fines de diciembre de 2025. Si bien las manifestaciones fueron reprimidas y ya no se reportan focos relevantes, la Casa Blanca decidió mantener el avance militar en la zona.
Desde Teherán, en tanto, el gobierno iraní respondió que, en el escenario actual, consideran más probable una confrontación bélica que una negociación con Washington, lo que incrementa la tensión en Medio Oriente.
