Eros Ramazzotti regresará a la Argentina en 2026 en el marco de su gira mundial “Una Storia Importante”, un tour con el que celebra 40 años de trayectoria artística y que lo llevará por más de 30 países.

El recorrido internacional comenzará el 14 de febrero en París y tendrá una de sus paradas destacadas en Buenos Aires, donde el músico se presentará el 28 de noviembre en el Movistar Arena, uno de los escenarios más importantes del país.

La gira representa un repaso por los grandes éxitos que marcaron su carrera, además de nuevas canciones que forman parte de su más reciente trabajo discográfico, también titulado Una historia importante. El álbum combina clásicos renovados con temas inéditos y colaboraciones con artistas de proyección internacional.

Entre los lanzamientos más comentados se encuentra una nueva versión de “La Aurora”, interpretada junto a Alicia Keys, que aporta una mirada contemporánea a una de las baladas más emblemáticas de su repertorio. Además, el disco incluye colaboraciones con Lali, Carín León y Kany García.

Con más de 80 millones de discos vendidos y miles de millones de reproducciones en plataformas digitales, Ramazzotti mantiene una fuerte conexión con su público a lo largo de generaciones. En este nuevo capítulo de su carrera, el artista también marcará un hito al convertirse en el primero en presentarse en el Allianz Stadium de Turín.

El regreso de Eros Ramazzotti a Buenos Aires promete ser una noche cargada de emoción, recuerdos y canciones que forman parte de la historia musical de millones de personas.