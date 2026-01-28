Milei endureció su discurso liberal en La Derecha Fest

El presidente Javier Milei protagonizó este martes una jornada de fuerte contenido político y simbólico en Mar del Plata, donde combinó una aparición artística con un encendido discurso ideológico durante su participación en La Derecha Fest.

La actividad comenzó en el Teatro Roxy, donde Milei asistió al espectáculo de la humorista Fátima Florez. Allí, ambos subieron al escenario e interpretaron “El rock del gato”, de Los Ratones Paranoicos. La escena generó reacciones divididas: mientras algunos sectores celebraron la presencia del mandatario, otros expresaron su rechazo con abucheos y cánticos en las inmediaciones del teatro.

Más tarde, el Presidente se trasladó al balneario donde se desarrolló La Derecha Fest, un encuentro del espacio liberal-conservador que reunió a militantes y dirigentes afines. En su exposición, Milei planteó que el proceso de cambio en la Argentina se juega en tres planos: la gestión, la política y la cultura, poniendo especial énfasis en este último.

“La batalla cultural cumple un rol fundamental. Es el campo donde distinguimos el bien del mal y donde se genera un cambio profundo y duradero”, afirmó, al tiempo que definió ese proceso como “una batalla por las almas”, reforzando uno de los ejes discursivos centrales de su gobierno.

Durante su alocución, el jefe de Estado defendió el liberalismo y el capitalismo como modelos de desarrollo y sostuvo que la propiedad privada es una condición indispensable para la libertad individual. “Donde no existe el derecho a la propiedad privada, tampoco hay libertad ni vida”, expresó, y aseguró que su objetivo es convertir a la Argentina en “el país más libre del mundo”.

En un tramo especialmente confrontativo, Milei apuntó contra sectores empresarios a los que acusó de buscar beneficios a través del Estado. Sin mencionarlo de manera directa, lanzó críticas vinculadas al conflicto con Techint y al empresario Paolo Rocca, al afirmar que quienes recurren a “negocios turbios” no generan bienestar sino que perjudican a la sociedad.

También cargó contra la oposición y los gobiernos anteriores, insistiendo en la necesidad de profundizar las reformas y el rumbo anti-populista. “Se le está viniendo la noche a los zurdos, la gente dijo basta de empobrecernos”, remarcó, en una frase que sintetizó el tono duro y confrontativo de su mensaje ante el público presente.