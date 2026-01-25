El presidente Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos en marzo para encabezar la apertura de la Argentina Week, un mega evento financiero que se realizará en la ciudad de Nueva York y que apunta a consolidar la llegada de inversiones privadas al país.

La agenda se desarrollará entre el 9 y el 11 de marzo en Manhattan y es organizada en conjunto por la Embajada Argentina en Estados Unidos, J.P. Morgan Chase y Bank of America, con el respaldo de actores centrales del sistema financiero global.

Según adelantó el embajador argentino en Washington, Alec Oxenford, se trata del “mayor road show de inversiones de la Argentina del que se tenga registro reciente”. El propio Milei replicó el anuncio en sus redes sociales y ratificó su participación en la apertura del evento.

En ese marco, Oxenford afirmó que “Argentina ya es un país invertible” y que el Gobierno continuará profundizando un modelo pro-mercado, en un contexto internacional favorable y con señales de respaldo desde la administración estadounidense liderada por Donald Trump.

La Argentina Week contará además con la participación de instituciones como Citibank, AmCham y el Council on Foreign Relations, y del fondo de inversión Kaszek. Está prevista la presencia de más de 50 CEOs y presidentes de compañías globales, quienes mantendrán reuniones privadas y paneles estratégicos.

El Gobierno nacional buscará atraer inversiones hacia sectores considerados clave para el crecimiento económico, entre ellos la tecnología y la economía del conocimiento, la energía —con especial foco en Vaca Muerta—, la minería, la agroindustria y el complejo científico-farmacéutico.

Este nuevo viaje internacional se inscribe en la estrategia de alineamiento político y económico que la Casa Rosada viene desarrollando con Estados Unidos, vínculo que fue ratificado recientemente durante el Foro Económico Mundial de Davos.