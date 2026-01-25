Cúneo Libarona apoyó el debate de la Ley Penal Juvenil
El ministro de Justicia consideró urgente actualizar la normativa vigente y afirmó que el nuevo sistema buscará reeducar y resocializar a los menores en conflicto con la ley.
Un estudio nacional expone que, pese a la caída del consumo y las dificultades económicas, el Presidente conserva un fuerte apoyo electoral.
Un nuevo relevamiento de la consultora Trends dejó al descubierto una paradoja que atraviesa al escenario político argentino. Aunque el 40% de los consultados aseguró no llegar a fin de mes, el presidente Javier Milei se impondría con comodidad en un eventual balotaje si las elecciones se realizaran hoy.
La encuesta, realizada en enero de 2026 sobre 2.000 casos en todo el país, indica que la economía y los salarios encabezan las principales preocupaciones sociales. A ese 40% que no logra cubrir sus gastos básicos se suma un 32% que llega con dificultad, mientras que el 59% afirmó haber reducido su consumo en comparación con el año pasado.
Sin embargo, el impacto del ajuste no se traduce de manera directa en un castigo electoral. De acuerdo al sondeo, en un escenario de segunda vuelta en 2027, Milei alcanzaría el 49% de los votos, superando por 14 puntos al gobernador bonaerense Axel Kicillof, que obtendría el 35%.
En cuanto a la intención de voto general, La Libertad Avanza lidera con el 43%, mientras que el peronismo, sumando a Kicillof y a Cristina Kirchner, llega al 32%. La expresidenta registra una imagen negativa del 61%, cifra solo superada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, con un rechazo del 65%.
El informe también señala que la “esperanza” continúa siendo el sentimiento predominante frente al futuro, con el 45% de las respuestas, por encima de la tristeza (16%) y el enojo (14%). En ese marco, el Presidente mantiene una imagen positiva del 50% y es el único dirigente nacional con saldo favorable, en una sociedad donde además el 51% avala la reforma laboral impulsada por el Gobierno.
La ministra de Seguridad confirmó cifras récord tras el refuerzo de controles migratorios en fronteras, aeropuertos y operativos urbanos.
El tema fue incorporado al temario de sesiones extraordinarias del Congreso mediante un decreto presidencial firmado este martes.
ATE Zárate acusó al presidente de la empresa por contrataciones con presuntos sobreprecios del 140% en servicios de limpieza para centrales nucleares.
El jefe de Gabinete confirmó que el proyecto será parte del temario de las sesiones extraordinarias del Congreso.
La Casa Rosada avanza con la reforma del IOSFA y la creación de una nueva Agencia de Seguridad Migratoria, mientras continúa la reestructuración del Gabinete con la salida de un funcionario de bajo perfil.
Tras rechazar a River y Boca y caerse su pase a Europa, el delantero podría regresar al equipo ante Talleres.
El extremo surgido en Vélez vuelve desde Estados Unidos y se suma al Canalla a préstamo por una temporada.
El delantero japonés ingresó en el triunfo ante Sarmiento y quedó en la historia del fútbol argentino.
El árbitro Yael Falcón Pérez sancionó un penal vía VAR para Rosario Central que generó fuertes reclamos del conjunto cordobés.
El delantero de Cruzeiro abrió el marcador ante Atlético Mineiro y celebró de manera insólita tras recibir un vaso de cerveza desde la tribuna rival.
Este domingo se disputó la primera fecha del certamen provincial, con 20 encuentros jugados sin inconvenientes en distintos puntos de Santa Fe.
El foco se detectó en un hospital de Bengala Occidental y afecta a personal de salud. Una enfermera permanece en coma y se activaron medidas sanitarias de emergencia.