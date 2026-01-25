Un nuevo relevamiento de la consultora Trends dejó al descubierto una paradoja que atraviesa al escenario político argentino. Aunque el 40% de los consultados aseguró no llegar a fin de mes, el presidente Javier Milei se impondría con comodidad en un eventual balotaje si las elecciones se realizaran hoy.

La encuesta, realizada en enero de 2026 sobre 2.000 casos en todo el país, indica que la economía y los salarios encabezan las principales preocupaciones sociales. A ese 40% que no logra cubrir sus gastos básicos se suma un 32% que llega con dificultad, mientras que el 59% afirmó haber reducido su consumo en comparación con el año pasado.

Sin embargo, el impacto del ajuste no se traduce de manera directa en un castigo electoral. De acuerdo al sondeo, en un escenario de segunda vuelta en 2027, Milei alcanzaría el 49% de los votos, superando por 14 puntos al gobernador bonaerense Axel Kicillof, que obtendría el 35%.

En cuanto a la intención de voto general, La Libertad Avanza lidera con el 43%, mientras que el peronismo, sumando a Kicillof y a Cristina Kirchner, llega al 32%. La expresidenta registra una imagen negativa del 61%, cifra solo superada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, con un rechazo del 65%.

El informe también señala que la “esperanza” continúa siendo el sentimiento predominante frente al futuro, con el 45% de las respuestas, por encima de la tristeza (16%) y el enojo (14%). En ese marco, el Presidente mantiene una imagen positiva del 50% y es el único dirigente nacional con saldo favorable, en una sociedad donde además el 51% avala la reforma laboral impulsada por el Gobierno.