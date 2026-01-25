Gaethje se quedó con el título interino en la UFC 324
El estadounidense venció por decisión unánime a Paddy Pimblett en Las Vegas y se posicionó como próximo retador al título oficial del peso ligero.
El capitán argentino le firmó una camiseta a Cliver Huaman, el joven de 15 años que se hizo viral relatando la final de la Libertadores desde una montaña.Deportes25/01/2026LORENA ACOSTA
Lionel Messi volvió a demostrar su cercanía con la gente y, especialmente, con quienes viven el fútbol desde la pasión más genuina. En las últimas horas, el astro argentino protagonizó un emotivo encuentro con Cliver Huaman, el joven relator peruano de 15 años conocido en redes sociales como “Pol Deportes”.
El adolescente se había hecho viral semanas atrás tras transmitir la final de la Copa Libertadores desde lo alto de una montaña, utilizando únicamente su teléfono celular y un micrófono. Las imágenes recorrieron rápidamente Sudamérica y despertaron admiración por su esfuerzo, creatividad y vocación temprana por el periodismo deportivo.
La repercusión llegó hasta Messi, quien no dudó en tener un gesto especial: le firmó una camiseta y compartió un momento que quedó registrado y emocionó a miles de usuarios en redes sociales. Para Cliver, el encuentro representó un reconocimiento inesperado y un fuerte impulso para seguir persiguiendo su sueño.
Según destacaron quienes presenciaron la escena, el joven se mostró visiblemente conmovido y agradecido, mientras que Messi lo alentó a no abandonar su pasión. Una postal simple, pero cargada de significado, que volvió a mostrar el costado humano del capitán argentino.
