La investigación por el asesinato de Jeremías Monzón, de 15 años, sumó este sábado un nuevo y relevante avance judicial. Por orden del fiscal Francisco Cecchini, fue detenida la madre de la joven de 16 años que permanece bajo custodia como principal acusada del hecho.

Según la hipótesis que maneja el Ministerio Público de la Acusación, la mujer podría haber actuado como autora intelectual o haber brindado colaboración necesaria para la ejecución del crimen, lo que la ubica en un rol determinante dentro de la trama investigada.

El caso generó una fuerte conmoción en la provincia tras la difusión de un video que registra las torturas y el homicidio, caracterizado por una violencia extrema. De acuerdo al expediente, la víctima presentaba más de veinte lesiones cortopunzantes.

Jeremías había sido visto por última vez el 18 de diciembre, cuando caminaba junto a su novia, una adolescente de 16 años que actualmente se encuentra alojada en un instituto de menores de Rosario. Además, en el ataque habrían participado otros dos menores de 14 años que, si bien están identificados, fueron restituidos a sus familias por ser no punibles según la legislación vigente.

Esta situación volvió a poner en debate la edad de imputabilidad en Argentina. En ese marco, se confirmó que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, recibirá en las próximas semanas a familiares del joven asesinado.

Por otro lado, el abogado de la familia, Bruno Rugna, denunció la viralización de las imágenes del crimen y advirtió sobre amenazas telefónicas recibidas por el entorno de la víctima. En paralelo, los peritos analizan los teléfonos celulares secuestrados en los últimos allanamientos, considerados clave para determinar el grado de responsabilidad de la mujer recientemente detenida.