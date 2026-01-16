Venado Tuerto: mujer detenida tras amenazar con un cuchillo
La agresora ingresó a una vivienda, exigió dinero bajo amenazas y fue reducida por la Policía. Tenía pedidos de captura activos de la Justicia Federal.
El comercio funcionaba sin habilitación y en condiciones sanitarias deficientes. La intervención se realizó tras denuncias anónimas de vecinos.Policiales 16/01/2026SOFIA ZANOTTI
La Municipalidad de Venado Tuerto clausuró una carnicería clandestina que funcionaba en una vivienda particular ubicada en calle Catamarca al 1200, luego de recibir reiteradas denuncias anónimas de vecinos.
El procedimiento fue llevado adelante este viernes por la Secretaría de Control Urbano y Convivencia, a través de la Dirección de Seguridad Alimentaria y la Inspección General. Durante la inspección, los agentes constataron la comercialización ilegal de carne sin habilitación municipal ni condiciones adecuadas de higiene.
Según indicaron desde el área, la intervención se activó al detectarse el ingreso de un camión habilitado para el transporte de carnes, lo que permitió confirmar la actividad comercial en el domicilio. Con la presencia de la Guardia Rural Los Pumas, la propietaria permitió el acceso voluntario a la vivienda.
En el interior del lugar se encontraron freezers y heladeras domésticas con carne almacenada para la venta, herramientas de corte y picado sin higiene, conservadoras y comprobantes de compras mayoristas. En total, se decomisaron 123 kilos de productos cárnicos, entre carne vacuna, porcina, chorizos, milanesas y pollo.
Además, se detectaron graves deficiencias sanitarias, como olores nauseabundos, presencia de plagas y animales domésticos en el área de manipulación de alimentos, lo que representaba un riesgo para la salud pública.
Desde el Municipio confirmaron que la propietaria ya contaba con antecedentes por la misma actividad, ya que años atrás había sido clausurada una carnicería sin habilitación en otro sector de la ciudad. En esta oportunidad, la venta se realizaba directamente desde su vivienda.
La titular del área de Control Urbano y Convivencia, Silvia Rocha, remarcó que estos operativos forman parte del trabajo diario para garantizar la seguridad alimentaria y el cumplimiento de las normas. Además, recordó que la mercadería fue decomisada y desnaturalizada, al no ser apta para el consumo humano ni animal.
La agresora ingresó a una vivienda, exigió dinero bajo amenazas y fue reducida por la Policía. Tenía pedidos de captura activos de la Justicia Federal.
Un vecino alertó a la policía tras encontrar restos de una motocicleta en un terreno baldío de la ciudad.
El rodado tenía pedido de secuestro activo desde diciembre. Un hombre se presentó en el lugar y dijo desconocer la situación legal.
El procedimiento se concretó en una vivienda del barrio Matadero Viejo y permitió el secuestro de dinero y elementos de interés para la causa.
Los hechos ocurrieron en domicilios de calle Islas Malvinas. Hubo allanamientos y elementos clave quedaron a disposición de la Fiscalía.
Un hombre de 34 años fue imputado por producir material de abuso sexual infantil y por abuso gravemente ultrajante agravado por el vínculo. La Justicia ordenó su detención preventiva.
El festival comenzó con un desfile cultural, homenajes y una fuerte presencia de la comunidad isabelense.
La Justicia Federal homologó una probation por intermediación financiera ilegal y ordenó un aporte millonario para equipar centros de salud de Venado Tuerto.
En un gesto político inusual, el presidente de EE.UU. confirmó que María Corina Machado le entregó su medalla del Premio Nobel de la Paz durante una reunión en la Casa Blanca. La acción marca un punto de inflexión en las relaciones entre Washington y la oposición venezolana.
El gobernador Maximiliano Pullaro firmó convenios para pavimento e iluminación LED, marcando un hecho histórico para la localidad.
El comercio funcionaba sin habilitación y en condiciones sanitarias deficientes. La intervención se realizó tras denuncias anónimas de vecinos.
La pareja mostró un momento íntimo de sus vacaciones en la ciudad natal, a días de volver a Miami para retomar la actividad deportiva.
La divisa oficial cayó por cuarto día consecutivo y se ubicó en $1.455 en el Banco Nación, mientras que el mayorista tocó un piso que no se veía desde noviembre.
La obra mejora la conectividad, acompaña al sector productivo y pone en valor uno de los espacios más representativos de la localidad.