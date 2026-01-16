La Municipalidad de Venado Tuerto clausuró una carnicería clandestina que funcionaba en una vivienda particular ubicada en calle Catamarca al 1200, luego de recibir reiteradas denuncias anónimas de vecinos.



El procedimiento fue llevado adelante este viernes por la Secretaría de Control Urbano y Convivencia, a través de la Dirección de Seguridad Alimentaria y la Inspección General. Durante la inspección, los agentes constataron la comercialización ilegal de carne sin habilitación municipal ni condiciones adecuadas de higiene.

Según indicaron desde el área, la intervención se activó al detectarse el ingreso de un camión habilitado para el transporte de carnes, lo que permitió confirmar la actividad comercial en el domicilio. Con la presencia de la Guardia Rural Los Pumas, la propietaria permitió el acceso voluntario a la vivienda.



En el interior del lugar se encontraron freezers y heladeras domésticas con carne almacenada para la venta, herramientas de corte y picado sin higiene, conservadoras y comprobantes de compras mayoristas. En total, se decomisaron 123 kilos de productos cárnicos, entre carne vacuna, porcina, chorizos, milanesas y pollo.

Además, se detectaron graves deficiencias sanitarias, como olores nauseabundos, presencia de plagas y animales domésticos en el área de manipulación de alimentos, lo que representaba un riesgo para la salud pública.

Desde el Municipio confirmaron que la propietaria ya contaba con antecedentes por la misma actividad, ya que años atrás había sido clausurada una carnicería sin habilitación en otro sector de la ciudad. En esta oportunidad, la venta se realizaba directamente desde su vivienda.

La titular del área de Control Urbano y Convivencia, Silvia Rocha, remarcó que estos operativos forman parte del trabajo diario para garantizar la seguridad alimentaria y el cumplimiento de las normas. Además, recordó que la mercadería fue decomisada y desnaturalizada, al no ser apta para el consumo humano ni animal.