La noche del miércoles 14 de enero, Santa Isabel vivió un momento cargado de emoción con el inicio del festival A Todo Pulmón, que celebra sus 25 años de historia. El tradicional desfile cultural recorrió distintas postas de la localidad, con la participación de artistas locales que acompañaron el comienzo de esta edición especial a través de la música y la danza.



El recorrido tuvo su cierre en la plaza principal, lugar donde nació el festival. Allí, el presidente comunal Pablo Giorgis, junto a expresidentes comunales, dirigió unas palabras a los presentes y destacó la importancia de A Todo Pulmón como patrimonio cultural del pueblo. En ese marco, se descubrió una placa recordatoria con un código QR que permite acceder de manera virtual a la historia del evento.



Durante la jornada inaugural se presentaron el Coro Comunal, el Taller de Tango Martín Piñol, +30 / Perga, la Escuela de Danzas Belgrano, Yoni Jurado – La Marrupeña, el Ballet Isabelense Gonzalo Nievas, Luis Coria “El Pita” y Diego Zabala, quienes brindaron un espectáculo muy aplaudido por el público.



Por otro lado, el bufet estuvo a cargo del Hospital Miguel Rueda, permitiendo recaudar fondos para la institución y sumando un componente solidario a la celebración.

De esta manera comenzó una edición histórica de A Todo Pulmón, que contará con cinco noches de festejos. La programación continuará el sábado 18 de enero, desde las 20:30 horas, en el Predio 8 de Febrero, con la participación de Ballet Apertura ATP, Carlos Mariné, Don Sampo y La Vartuli, Omar Martínez y Oso Camaño.

La entrada es libre y gratuita.