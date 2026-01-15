Arrancó A Todo Pulmón histórico en su 25° aniversario

El festival comenzó con un desfile cultural, homenajes y una fuerte presencia de la comunidad isabelense.

Santa Isabel15/01/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI
WhatsApp Image 2026-01-15 at 8.54.36 PM (1)

La noche del miércoles 14 de enero, Santa Isabel vivió un momento cargado de emoción con el inicio del festival A Todo Pulmón, que celebra sus 25 años de historia. El tradicional desfile cultural recorrió distintas postas de la localidad, con la participación de artistas locales que acompañaron el comienzo de esta edición especial a través de la música y la danza.
WhatsApp Image 2026-01-15 at 8.54.33 PMWhatsApp Image 2026-01-15 at 8.54.34 PM (1)

El recorrido tuvo su cierre en la plaza principal, lugar donde nació el festival. Allí, el presidente comunal Pablo Giorgis, junto a expresidentes comunales, dirigió unas palabras a los presentes y destacó la importancia de A Todo Pulmón como patrimonio cultural del pueblo. En ese marco, se descubrió una placa recordatoria con un código QR que permite acceder de manera virtual a la historia del evento.
WhatsApp Image 2026-01-15 at 8.54.34 PM (2)WhatsApp Image 2026-01-15 at 8.54.34 PM (3)WhatsApp Image 2026-01-15 at 8.54.34 PM

Durante la jornada inaugural se presentaron el Coro Comunal, el Taller de Tango Martín Piñol, +30 / Perga, la Escuela de Danzas Belgrano, Yoni Jurado – La Marrupeña, el Ballet Isabelense Gonzalo Nievas, Luis Coria “El Pita” y Diego Zabala, quienes brindaron un espectáculo muy aplaudido por el público.
WhatsApp Image 2026-01-15 at 8.54.35 PM (1)WhatsApp Image 2026-01-15 at 8.54.35 PMWhatsApp Image 2026-01-15 at 8.54.36 PM (1)

Por otro lado, el bufet estuvo a cargo del Hospital Miguel Rueda, permitiendo recaudar fondos para la institución y sumando un componente solidario a la celebración.

De esta manera comenzó una edición histórica de A Todo Pulmón, que contará con cinco noches de festejos. La programación continuará el sábado 18 de enero, desde las 20:30 horas, en el Predio 8 de Febrero, con la participación de Ballet Apertura ATP, Carlos Mariné, Don Sampo y La Vartuli, Omar Martínez y Oso Camaño.
La entrada es libre y gratuita.

Te puede interesar
Lo más visto
image

Trump acepta medalla del Nobel de la Paz de Machado

SOFIA ZANOTTI
Internacionales16/01/2026

En un gesto político inusual, el presidente de EE.UU. confirmó que María Corina Machado le entregó su medalla del Premio Nobel de la Paz durante una reunión en la Casa Blanca. La acción marca un punto de inflexión en las relaciones entre Washington y la oposición venezolana.

Boletín de noticias