Luego de la cancelación de la noche inaugural por el pronóstico de tormentas, este viernes 9 de enero comenzó oficialmente una nueva edición del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María 2026. Durante once jornadas consecutivas, el tradicional encuentro convierte a la ciudad cordobesa en uno de los principales escenarios culturales del país.

El histórico anfiteatro José Hernández vuelve a ser el corazón del festival, combinando el prestigioso campeonato de jineteada con una grilla artística amplia y diversa. Como cada año, la propuesta busca equilibrar el folklore más tradicional con expresiones de la música popular, la cumbia y el pop, convocando a públicos de todas las edades.

Entre los nombres destacados aparecen figuras consagradas como Abel Pintos, Soledad y Luciano Pereyra, junto a artistas que aportan frescura y nuevos sonidos al festival. Además del espectáculo musical, el predio ofrece gastronomía regional, asados tradicionales y puestos de artesanos, consolidando una experiencia que va más allá del escenario.



La grilla completa del Jesús María 2026

Sábado 10 de enero

Abel Pintos

Los Nocheros

Los Herrera

Los Trajinantes

Sant2

Mati Rojas

Domingo 11 de enero

Lázaro Caballero

Christian Herrera

Piko Frank

Lucas Sugo

Campedrinos

Magui Olave

Lunes 12 de enero

Los Tekis

La T y La M

Ke Personajes

Diableros Jujeños

Kepianco

Ceibo

Martes 13 de enero

Sergio Galleguillo

LBC y Euge Quevedo

Juan Fuentes

Carafea

Jessica Benavidez

Miércoles 14 de enero

Luciano Pereyra

La Konga

Nahuel Pennisi

Maggie Cullen

La Callejera

Jueves 15 de enero

Soledad

El Indio Lucio Rojas

Paquito Ocaño

Los Carabajal

Orellana Lucca

Chequelo

Viernes 16 de enero

Chaqueño Palavecino

El Loco Amato

Las Voces de Orán

Cabales

Canto 4

Los Alonsitos

Loy Carrizo

Sábado 17 de enero

Jorge Rojas

Ahyre

Cazzu

Ulises Bueno

Guitarreros

La Clave Trío

Domingo 18 de enero

Los Manseros Santiagueños

Raly Barrionuevo

Dúo Coplanacu

DesaKta2

Flor Paz

Simón Aguirre