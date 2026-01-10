Jesús María 2026: todos los artistas confirmados
Luego de la cancelación de la noche inaugural por el pronóstico de tormentas, este viernes 9 de enero comenzó oficialmente una nueva edición del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María 2026. Durante once jornadas consecutivas, el tradicional encuentro convierte a la ciudad cordobesa en uno de los principales escenarios culturales del país.
El histórico anfiteatro José Hernández vuelve a ser el corazón del festival, combinando el prestigioso campeonato de jineteada con una grilla artística amplia y diversa. Como cada año, la propuesta busca equilibrar el folklore más tradicional con expresiones de la música popular, la cumbia y el pop, convocando a públicos de todas las edades.
Entre los nombres destacados aparecen figuras consagradas como Abel Pintos, Soledad y Luciano Pereyra, junto a artistas que aportan frescura y nuevos sonidos al festival. Además del espectáculo musical, el predio ofrece gastronomía regional, asados tradicionales y puestos de artesanos, consolidando una experiencia que va más allá del escenario.
La grilla completa del Jesús María 2026
Sábado 10 de enero
Abel Pintos
Los Nocheros
Los Herrera
Los Trajinantes
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Mati Rojas
Domingo 11 de enero
Lázaro Caballero
Christian Herrera
Piko Frank
Lucas Sugo
Campedrinos
Magui Olave
Lunes 12 de enero
Los Tekis
La T y La M
Ke Personajes
Diableros Jujeños
Kepianco
Ceibo
Martes 13 de enero
Sergio Galleguillo
LBC y Euge Quevedo
Juan Fuentes
Carafea
Jessica Benavidez
Miércoles 14 de enero
Luciano Pereyra
La Konga
Nahuel Pennisi
Maggie Cullen
La Callejera
Jueves 15 de enero
Soledad
El Indio Lucio Rojas
Paquito Ocaño
Los Carabajal
Orellana Lucca
Chequelo
Viernes 16 de enero
Chaqueño Palavecino
El Loco Amato
Las Voces de Orán
Cabales
Canto 4
Los Alonsitos
Loy Carrizo
Sábado 17 de enero
Jorge Rojas
Ahyre
Cazzu
Ulises Bueno
Guitarreros
La Clave Trío
Domingo 18 de enero
Los Manseros Santiagueños
Raly Barrionuevo
Dúo Coplanacu
DesaKta2
Flor Paz
Simón Aguirre