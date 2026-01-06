Este lunes se desarrolló en la ciudad de Santa Fe un plenario de secretarios generales, donde representantes de 42 sindicatos resolvieron avanzar con un paro total de actividades por 48 horas, ante la falta de convocatoria a paritarias por parte del Gobierno provincial.

La primera medida de fuerza se llevará adelante este jueves 8 y viernes 9, mientras que una segunda jornada de paro ya fue confirmada para la próxima semana, los días jueves 15 y viernes 16. En ambos casos, se prevén movilizaciones y cortes de ruta en distintos puntos de la provincia.

Según indicaron desde la organización gremial, la decisión se tomó por la preocupación que genera la ausencia de diálogo salarial, ya que —según remarcaron— hace más de 60 días no hay convocatoria formal a paritarias, pese a los reiterados pedidos realizados por la federación sindical.

En este marco, los secretarios generales anunciaron además que el jueves se concentrarán en Casa de Gobierno, donde entregarán un petitorio dirigido al gobernador Maximiliano Pullaro, con el objetivo de exigir una mesa de negociación y respuestas concretas a los reclamos del sector trabajador.