Arranca el pavimento del acceso a San Francisco
El ministro Lisandro Enrico confirmó el inicio de una obra histórica para San Francisco y nuevas licitaciones de la Ruta Provincial 96 en el sur santafesino.
La medida fue definida por los secretarios generales de 42 sindicatos e incluye movilizaciones y cortes de ruta esta semana y la próxima.Política Sta Fe06/01/2026LORENA ACOSTA
Este lunes se desarrolló en la ciudad de Santa Fe un plenario de secretarios generales, donde representantes de 42 sindicatos resolvieron avanzar con un paro total de actividades por 48 horas, ante la falta de convocatoria a paritarias por parte del Gobierno provincial.
La primera medida de fuerza se llevará adelante este jueves 8 y viernes 9, mientras que una segunda jornada de paro ya fue confirmada para la próxima semana, los días jueves 15 y viernes 16. En ambos casos, se prevén movilizaciones y cortes de ruta en distintos puntos de la provincia.
Según indicaron desde la organización gremial, la decisión se tomó por la preocupación que genera la ausencia de diálogo salarial, ya que —según remarcaron— hace más de 60 días no hay convocatoria formal a paritarias, pese a los reiterados pedidos realizados por la federación sindical.
En este marco, los secretarios generales anunciaron además que el jueves se concentrarán en Casa de Gobierno, donde entregarán un petitorio dirigido al gobernador Maximiliano Pullaro, con el objetivo de exigir una mesa de negociación y respuestas concretas a los reclamos del sector trabajador.
El gobierno provincial exhibe estadísticas favorables, pero los hechos recientes en distintas ciudades vuelven a poner en discusión la seguridad real en las calles.
A dos años de asumir como gobernador de Santa Fe, la gestión de Maximiliano Pullaro enfrenta cuestionamientos por su modelo de comunicación y su vínculo con los medios críticos.
El gobernador santafesino aseguró que el Presupuesto 2026 no prioriza la infraestructura vial ni contempla deudas clave con las provincias, y ratificó el rechazo a recortes en educación y discapacidad.
La Legislatura santafesina proyecta un año legislativo intenso, con iniciativas clave en materia política, económica y administrativa.
Educadores cuestionan al Ejecutivo provincial por decisiones unilaterales, concursos virtuales y falta de diálogo paritario, en un año atravesado por el conflicto.
El gobierno chino expresó su “grave preocupación” por la captura del presidente venezolano y su esposa, cuestionó la operación militar de Estados Unidos y pidió resolver la crisis por la vía diplomática.
El Balneario El Edén sumó una obra histórica que posiciona a la ciudad como polo turístico regional.
El presidente de Estados Unidos sostuvo que su país necesita acceso pleno a los recursos venezolanos, especialmente al petróleo, y aseguró que Washington “está a cargo” de la situación.
El líder venezolano fue llevado a un tribunal federal para la lectura formal de cargos por narcotráfico y terrorismo.
El presidente de Estados Unidos afirmó que la isla atraviesa una crisis terminal y que la falta de petróleo venezolano agravará su situación económica.
El mandatario venezolano negó los cargos por narcotráfico y terrorismo en su primera audiencia en Nueva York. El proceso continuará en marzo.
Un vecino fue sorprendido por dos delincuentes dentro de su casa durante la madrugada. Uno de los sospechosos fue aprehendido tras un operativo policial.
La Casa Rosada intensifica gestiones diplomáticas con Washington tras la captura de Maduro, mientras crece la expectativa por la liberación del gendarme argentino.