Tensión en la noche de Caracas: la policía disparó contra drones que sobrevolaban Miraflores

El Gobierno aseguró que fue fuego "disuasivo" ante aeronaves no autorizadas y negó un enfrentamiento

La calma tensa que vive Venezuela se rompió la noche del lunes cuando efectivos policiales abrieron fuego contra drones que volaban sin autorización en las inmediaciones del Palacio de Miraflores. El incidente ocurrió pocas horas después de la investidura de Delcy Rodríguez como mandataria interina, tras la operación estadounidense que capturó a Nicolás Maduro.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, fuentes oficiales explicaron que se trató de una maniobra de seguridad y descartaron combates en tierra. "Unos drones sobrevolaron sin permiso y la policía emitió disparos de forma disuasiva, no ocurrió ningún enfrentamiento", indicaron desde el Ejecutivo, asegurando que el país se encuentra en "total tranquilidad".

Luces rojas y proyectiles trazadores

El episodio generó alarma en el centro de Caracas pasadas las 20:00 (hora local). Vecinos de la zona describieron el sonido de las ráfagas: "Sonaba como detonaciones, eran muy seguidas", relató un testigo que vive a cinco cuadras de la sede de gobierno.

Aunque algunos temieron un ataque aéreo, testigos visuales reportaron haber visto "dos luces rojas en el cielo" que permanecieron visibles por aproximadamente un minuto. Videos difundidos del momento muestran el palacio presidencial totalmente a oscuras, mientras se observan lo que parecen ser proyectiles trazadores disparados por agentes policiales hacia los objetivos aéreos.

¿Qué son los proyectiles trazadores que se vieron en Miraflores?

Los proyectiles trazadores son municiones especiales modificadas para aceptar una pequeña carga pirotécnica en su base. Al ser disparados, esta carga se enciende y arde intensamente, dejando una estela luminosa visible a simple vista (generalmente roja, verde o naranja). Esto permite al tirador seguir la trayectoria de la bala en tiempo real para corregir la puntería sin necesidad de usar miras complejas, siendo especialmente útiles en combate nocturno o para apuntar a objetivos en movimiento, como en este caso, drones.



¿Qué protocolos de seguridad se activan en Miraflores ante la presencia de drones?

Ante la detección de drones no identificados en el espacio aéreo del Palacio de Miraflores, se activa un protocolo de defensa antiaérea que incluye el despliegue de la Guardia de Honor Presidencial y el uso de inhibidores de señal para neutralizar los dispositivos. Dado el contexto de intervención militar extranjera, la presencia de estas aeronaves eleva la alerta máxima por riesgo de ataque selectivo o espionaje táctico.