El ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, confirmó que entre viernes y sábado se pondrán en marcha avances clave en dos obras viales estratégicas para el sur de la provincia: la nueva Ruta Provincial 96 y el acceso pavimentado a San Francisco.

En primer lugar, Enrico informó que este viernes se realizarán dos actos licitatorios vinculados a la Ruta 96, un proyecto impulsado por el gobernador Maximiliano Pullaro, que permitirá unir Miguel Torres con la futura Circunvalación de Venado Tuerto.

A las 10 de la mañana, en Carmen, se licitarán dos rotondas y los 14 kilómetros correspondientes al tramo que va desde El Jardín hasta Venado Tuerto. Más tarde, a las 12.30, en Elortondo, se llevará adelante la licitación de una rotonda y los 24 kilómetros del tramo Chovet–El Jardín.

Desde el Ministerio destacaron que la obra avanza en ambos extremos sin demoras, tanto en la zona Miguel Torres–Chovet como en el sector vinculado a la futura Circunvalación venadense, dando cumplimiento a uno de los compromisos asumidos durante la campaña provincial.

Por otro lado, el funcionario provincial anunció que este sábado por la noche, en el marco de los festejos por el 136º aniversario de San Francisco, se firmará el acta de inicio de obra para el nuevo acceso pavimentado a la localidad. El acto se realizará junto al presidente comunal Ignacio Freytes y la senadora Leticia Di Gregorio.

Se trata de una obra provincial que contará además con el aporte de vecinos contribuyentes y que, según indicaron, marcará un antes y un después para el desarrollo y la conectividad de San Francisco.