Paro total de 48 horas en Santa Fe por reclamos salariales
La medida fue definida por los secretarios generales de 42 sindicatos e incluye movilizaciones y cortes de ruta esta semana y la próxima.
El ministro Lisandro Enrico confirmó el inicio de una obra histórica para San Francisco y nuevas licitaciones de la Ruta Provincial 96 en el sur santafesino.Política Sta Fe06/01/2026LORENA ACOSTA
El ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, confirmó que entre viernes y sábado se pondrán en marcha avances clave en dos obras viales estratégicas para el sur de la provincia: la nueva Ruta Provincial 96 y el acceso pavimentado a San Francisco.
En primer lugar, Enrico informó que este viernes se realizarán dos actos licitatorios vinculados a la Ruta 96, un proyecto impulsado por el gobernador Maximiliano Pullaro, que permitirá unir Miguel Torres con la futura Circunvalación de Venado Tuerto.
A las 10 de la mañana, en Carmen, se licitarán dos rotondas y los 14 kilómetros correspondientes al tramo que va desde El Jardín hasta Venado Tuerto. Más tarde, a las 12.30, en Elortondo, se llevará adelante la licitación de una rotonda y los 24 kilómetros del tramo Chovet–El Jardín.
Desde el Ministerio destacaron que la obra avanza en ambos extremos sin demoras, tanto en la zona Miguel Torres–Chovet como en el sector vinculado a la futura Circunvalación venadense, dando cumplimiento a uno de los compromisos asumidos durante la campaña provincial.
Por otro lado, el funcionario provincial anunció que este sábado por la noche, en el marco de los festejos por el 136º aniversario de San Francisco, se firmará el acta de inicio de obra para el nuevo acceso pavimentado a la localidad. El acto se realizará junto al presidente comunal Ignacio Freytes y la senadora Leticia Di Gregorio.
Se trata de una obra provincial que contará además con el aporte de vecinos contribuyentes y que, según indicaron, marcará un antes y un después para el desarrollo y la conectividad de San Francisco.
La medida fue definida por los secretarios generales de 42 sindicatos e incluye movilizaciones y cortes de ruta esta semana y la próxima.
El gobierno provincial exhibe estadísticas favorables, pero los hechos recientes en distintas ciudades vuelven a poner en discusión la seguridad real en las calles.
A dos años de asumir como gobernador de Santa Fe, la gestión de Maximiliano Pullaro enfrenta cuestionamientos por su modelo de comunicación y su vínculo con los medios críticos.
El gobernador santafesino aseguró que el Presupuesto 2026 no prioriza la infraestructura vial ni contempla deudas clave con las provincias, y ratificó el rechazo a recortes en educación y discapacidad.
La Legislatura santafesina proyecta un año legislativo intenso, con iniciativas clave en materia política, económica y administrativa.
Educadores cuestionan al Ejecutivo provincial por decisiones unilaterales, concursos virtuales y falta de diálogo paritario, en un año atravesado por el conflicto.
El gobierno chino expresó su “grave preocupación” por la captura del presidente venezolano y su esposa, cuestionó la operación militar de Estados Unidos y pidió resolver la crisis por la vía diplomática.
El Balneario El Edén sumó una obra histórica que posiciona a la ciudad como polo turístico regional.
El presidente de Estados Unidos sostuvo que su país necesita acceso pleno a los recursos venezolanos, especialmente al petróleo, y aseguró que Washington “está a cargo” de la situación.
El líder venezolano fue llevado a un tribunal federal para la lectura formal de cargos por narcotráfico y terrorismo.
El presidente de Estados Unidos afirmó que la isla atraviesa una crisis terminal y que la falta de petróleo venezolano agravará su situación económica.
El mandatario venezolano negó los cargos por narcotráfico y terrorismo en su primera audiencia en Nueva York. El proceso continuará en marzo.
Un vecino fue sorprendido por dos delincuentes dentro de su casa durante la madrugada. Uno de los sospechosos fue aprehendido tras un operativo policial.
La Casa Rosada intensifica gestiones diplomáticas con Washington tras la captura de Maduro, mientras crece la expectativa por la liberación del gendarme argentino.