Pullaro, dos años después: poder, gestión y relación con la prensa
A dos años de asumir como gobernador de Santa Fe, la gestión de Maximiliano Pullaro enfrenta cuestionamientos por su modelo de comunicación y su vínculo con los medios críticos.
El gobierno provincial exhibe estadísticas favorables, pero los hechos recientes en distintas ciudades vuelven a poner en discusión la seguridad real en las calles.Política Sta Fe30/12/2025SOFIA ZANOTTI
El gobierno de Maximiliano Pullaro cierra 2025 apoyado en estadísticas oficiales que le permiten sostener un discurso de “orden recuperado”, especialmente en Rosario, donde se concentran los principales recursos en materia de seguridad. Sin embargo, fuera de los informes y los gráficos, la violencia vuelve a hacerse visible y ya no se limita a la ciudad más grande de la provincia.
La discusión no pasa solo por los indicadores técnicos, sino por la distancia cada vez más evidente entre los datos que difunde el Ejecutivo y la experiencia cotidiana de la ciudadanía. Rosario, Santa Fe, Rafaela y otras ciudades intermedias atraviesan episodios que reconfiguran el mapa de la inseguridad y ponen en tensión el modelo de gestión que el oficialismo busca consolidar de cara a los próximos años.
En Rosario, los registros oficiales indican que 2025 cerrará con alrededor de 112 homicidios, una cifra superior a la de 2024, aunque muy por debajo de los picos históricos de 2022 y 2023. Desde el Ministerio de Seguridad provincial se insiste en que estos números se asemejan a los de etapas previas al estallido del narcotráfico y se los atribuye a un mayor control carcelario, más presencia policial y al impacto de la ley de microtráfico.
Sin embargo, el aumento en el uso de armas de fuego y hechos puntuales de alto impacto, como ataques múltiples en barrios del sur rosarino, reavivan una sensación conocida: la de un control que aparece como frágil y fácilmente reversible. Más allá del descenso respecto de los años más violentos, el temor vuelve a instalarse en la vida diaria de muchos vecinos.
La situación se vuelve aún más compleja cuando se corre el foco fuera de Rosario. En la ciudad de Santa Fe, una seguidilla de homicidios en pocos días volvió a exponer la persistencia de la violencia urbana, con casos ocurridos en distintos barrios y bajo modalidades diversas. A esto se suma la reiterada presencia de jóvenes involucrados y contextos de alta vulnerabilidad social, que refuerzan la percepción de desprotección.
Rafaela tampoco quedó al margen. Un homicidio reciente en plena vía pública generó conmoción en una ciudad que históricamente se mostraba ajena a estos niveles de violencia. La participación de un menor como presunto autor del hecho volvió a encender alertas sobre el avance del delito y las limitaciones de los dispositivos de prevención.
El dato político de fondo es claro: Rosario concentra la mayor inversión en seguridad de toda la provincia. Aun así, la violencia no desaparece y obliga al gobierno a administrar con cuidado una de sus principales banderas de gestión. En el interior, con menos recursos y menor presencia estatal, la inseguridad aparece directamente desbordada y la idea de “calle liberada” deja de ser una percepción aislada.
El desafío para la gestión provincial no pasa solo por mostrar estadísticas más favorables que en los peores años, sino por lograr que esos números se traduzcan en tranquilidad concreta para la población. Mientras tanto, la violencia sigue marcando la agenda cotidiana y tensionando un relato oficial que choca, cada vez más, con lo que se vive en la calle.
A dos años de asumir como gobernador de Santa Fe, la gestión de Maximiliano Pullaro enfrenta cuestionamientos por su modelo de comunicación y su vínculo con los medios críticos.
El gobernador santafesino aseguró que el Presupuesto 2026 no prioriza la infraestructura vial ni contempla deudas clave con las provincias, y ratificó el rechazo a recortes en educación y discapacidad.
La Legislatura santafesina proyecta un año legislativo intenso, con iniciativas clave en materia política, económica y administrativa.
Educadores cuestionan al Ejecutivo provincial por decisiones unilaterales, concursos virtuales y falta de diálogo paritario, en un año atravesado por el conflicto.
El gobierno de Santa Fe avanza con endeudamiento externo para financiar obras clave y fortalecer el desarrollo productivo provincial.
El gobernador de Santa Fe pone en marcha un proceso de renovación histórica en la Justicia provincial, con salidas previstas y nuevos nombres en evaluación.
El equipo de Marcelo Gallardo cerraría su pretemporada en Uruguay con dos partidos internacionales frente a los grandes del fútbol uruguayo.
El volante dejaría Celta de Vigo y es una de las opciones que analiza la dirigencia para reforzar el mediocampo de cara a la temporada 2026.
Con Soler y Román Vega fuera de carrera, el Millonario concentra sus esfuerzos en dos nombres. Ya hubo una oferta por Bernabei, mientras que Báez aparece condicionado por la situación institucional de San Lorenzo.
El delantero brasileño no logró sostener su jerarquía en Cruzeiro y fue elegido por los hinchas como la incorporación más decepcionante del año.
El club brasileño anunció la renovación del entrenador tras semanas de negociaciones, asegurando la continuidad de un proyecto exitoso.
La dirigencia del club trabaja en una nueva etapa de obras que llevaría la capacidad del estadio a cerca de 100 mil personas. El anuncio se haría entre fines de enero y principios de febrero.
El sorteo se realizó en el Velódromo Municipal y permitió alcanzar los 505 lotes adjudicados desde el inicio del programa habitacional.
La histórica banda del rock argentino confirmó dos shows en abril de 2026, con entradas a la venta desde enero.