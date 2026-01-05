Nicolás Maduro se declaró inocente este lunes durante su primera audiencia judicial ante un tribunal federal de Nueva York, en Estados Unidos, tras la lectura formal de los cargos por narcotráfico y terrorismo.

La declaración se realizó ante el juez Alvin Hellerstein, quien encabezó la audiencia inicial del proceso. A través de un intérprete, Maduro afirmó: “Soy inocente. No soy culpable. Soy un hombre decente. Sigo siendo presidente de mi país”.

El dirigente venezolano fue trasladado al tribunal bajo un fuerte operativo de seguridad, acompañado por su esposa, Cilia Flores, quien también se declaró inocente ante la Justicia estadounidense.

Según informaron fuentes judiciales, ambos enfrentan la posibilidad de permanecer detenidos sin derecho a fianza mientras avanza el proceso, considerado de alto impacto internacional por la gravedad de las acusaciones y sus implicancias políticas y económicas.

La causa está impulsada por la fiscalía federal de Estados Unidos, que acusa a Maduro de liderar una red internacional de narcotráfico con presuntos vínculos con organizaciones terroristas. En este marco, la próxima audiencia fue fijada para el 17 de marzo, instancia en la que se espera un nuevo avance del expediente.