Trump habló de cooperación y descartó elecciones en Venezuela
El presidente de Estados Unidos aseguró que Delcy Rodríguez colabora con Washington y sostuvo que el país aún no está en condiciones de ir a las urnas.
El líder venezolano fue llevado a un tribunal federal para la lectura formal de cargos por narcotráfico y terrorismo.Internacionales05/01/2026LORENA ACOSTA
El dirigente venezolano Nicolás Maduro fue trasladado este lunes a un tribunal federal de Nueva York, donde compareció ante el juez Alvin Hellerstein para la lectura formal de cargos en su contra por narcotráfico y terrorismo.
El operativo se desarrolló bajo estrictas medidas de seguridad y contó también con el traslado de su esposa, Cilia Flores, quien enfrenta acusaciones en la misma causa. Ambos quedaron a disposición del tribunal mientras avanza el proceso judicial.
Según se informó oficialmente, el magistrado evaluará en las próximas horas la situación procesal de los imputados, incluyendo la posibilidad de que permanezcan detenidos sin derecho a fianza durante el desarrollo del juicio.
La causa es considerada de alto impacto internacional, ya que combina acusaciones vinculadas al crimen organizado con el control de recursos estratégicos, en un contexto de fuerte tensión política y diplomática en la región.
El presidente de Estados Unidos aseguró que Delcy Rodríguez colabora con Washington y sostuvo que el país aún no está en condiciones de ir a las urnas.
La guardia repelió el sobrevuelo de aeronaves no identificadas. Una fuente oficial aseguró que la situación está “bajo control” en el centro de Caracas.
El mandatario venezolano negó los cargos por narcotráfico y terrorismo en su primera audiencia en Nueva York. El proceso continuará en marzo.
El presidente de Estados Unidos afirmó que la isla atraviesa una crisis terminal y que la falta de petróleo venezolano agravará su situación económica.
El presidente de Estados Unidos sostuvo que su país necesita acceso pleno a los recursos venezolanos, especialmente al petróleo, y aseguró que Washington “está a cargo” de la situación.
El gobierno chino expresó su “grave preocupación” por la captura del presidente venezolano y su esposa, cuestionó la operación militar de Estados Unidos y pidió resolver la crisis por la vía diplomática.
El gobierno chino expresó su “grave preocupación” por la captura del presidente venezolano y su esposa, cuestionó la operación militar de Estados Unidos y pidió resolver la crisis por la vía diplomática.
El Balneario El Edén sumó una obra histórica que posiciona a la ciudad como polo turístico regional.
El presidente de Estados Unidos sostuvo que su país necesita acceso pleno a los recursos venezolanos, especialmente al petróleo, y aseguró que Washington “está a cargo” de la situación.
El líder venezolano fue llevado a un tribunal federal para la lectura formal de cargos por narcotráfico y terrorismo.
El presidente de Estados Unidos afirmó que la isla atraviesa una crisis terminal y que la falta de petróleo venezolano agravará su situación económica.
El mandatario venezolano negó los cargos por narcotráfico y terrorismo en su primera audiencia en Nueva York. El proceso continuará en marzo.
Un vecino fue sorprendido por dos delincuentes dentro de su casa durante la madrugada. Uno de los sospechosos fue aprehendido tras un operativo policial.
La Casa Rosada intensifica gestiones diplomáticas con Washington tras la captura de Maduro, mientras crece la expectativa por la liberación del gendarme argentino.