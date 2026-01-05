El dirigente venezolano Nicolás Maduro fue trasladado este lunes a un tribunal federal de Nueva York, donde compareció ante el juez Alvin Hellerstein para la lectura formal de cargos en su contra por narcotráfico y terrorismo.

El operativo se desarrolló bajo estrictas medidas de seguridad y contó también con el traslado de su esposa, Cilia Flores, quien enfrenta acusaciones en la misma causa. Ambos quedaron a disposición del tribunal mientras avanza el proceso judicial.

Según se informó oficialmente, el magistrado evaluará en las próximas horas la situación procesal de los imputados, incluyendo la posibilidad de que permanezcan detenidos sin derecho a fianza durante el desarrollo del juicio.

La causa es considerada de alto impacto internacional, ya que combina acusaciones vinculadas al crimen organizado con el control de recursos estratégicos, en un contexto de fuerte tensión política y diplomática en la región.