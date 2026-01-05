Trump habló de cooperación y descartó elecciones en Venezuela
El presidente de Estados Unidos aseguró que Delcy Rodríguez colabora con Washington y sostuvo que el país aún no está en condiciones de ir a las urnas.
El presidente de Estados Unidos sostuvo que su país necesita acceso pleno a los recursos venezolanos, especialmente al petróleo, y aseguró que Washington "está a cargo" de la situación.
El presidente de Donald Trump aseguró que Estados Unidos necesita “acceso total” a Venezuela, en particular a sus recursos petroleros, en el marco de la crisis institucional que atraviesa el país sudamericano tras la captura de Nicolás Maduro.
Las declaraciones fueron realizadas a periodistas a bordo del Air Force One, luego de que trascendiera una comunicación con Delcy Rodríguez, quien asumió como presidenta encargada tras la salida forzada de Maduro del poder. Según Trump, el objetivo del contacto fue avanzar en un esquema que permita a Estados Unidos intervenir directamente en la reconstrucción del país.
“Necesitamos acceso total. Necesitamos acceso al petróleo y a otras cosas que nos permitan reconstruir su país”, expresó el mandatario norteamericano. En ese contexto, sostuvo que su gobierno ya se encuentra “tratando con las personas que acaban de tomar posesión” y remarcó que Washington “está a cargo” de la situación en Venezuela.
Trump evitó precisar públicamente quién ejerce el control político del país caribeño, aunque advirtió que cualquier definición al respecto generaría controversia. Además, reiteró declaraciones previas realizadas en una entrevista con la revista The Atlantic, donde afirmó que Rodríguez podría enfrentar consecuencias aún más severas que Maduro si no accede a las exigencias estadounidenses.
En paralelo, el presidente estadounidense confirmó que el secretario de Estado, Marco Rubio, mantuvo una comunicación directa con Rodríguez pocas horas después de la captura de Maduro, y que la Casa Blanca trabaja activamente con las nuevas autoridades.
Sin embargo, desde Caracas el escenario mostró otra postura. Durante una sesión del Consejo de Defensa Nacional transmitida por VTV, Rodríguez exigió la liberación inmediata de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, y reafirmó que el dirigente detenido continúa siendo “el único presidente legítimo de Venezuela”.
Además, la dirigente denunció que la integridad territorial del país fue “salvajemente atacada” durante los operativos militares estadounidenses que tuvieron como objetivo la captura de Maduro, tanto en Caracas como en otras regiones del territorio venezolano.
