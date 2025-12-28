El gobernador Maximiliano Pullaro cuestionó el Presupuesto nacional 2026 por la falta de fondos para rutas y deudas con Santa Fe.

El gobernador Maximiliano Pullaro cuestionó el Presupuesto nacional 2026 por la falta de fondos para rutas y deudas con Santa Fe.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, cuestionó la asignación de recursos del Presupuesto nacional 2026 al considerar que desatiende la infraestructura vial y no contempla deudas que la Nación mantiene con las provincias del interior.

Las declaraciones se dieron en Rosario, durante un acto en la Estación Policial Sudoeste, donde el mandatario encabezó la entrega de 190 camionetas para la Policía de la Unidad Regional II. En ese marco, Pullaro señaló que el monto previsto por el Gobierno nacional para rutas en todo el país es inferior a la inversión que realiza Santa Fe con fondos propios.

Según explicó, esta situación impactará directamente en el estado de las rutas nacionales. “Esto va a hacer que las rutas de Nación se sigan deteriorando”, advirtió, al comparar los presupuestos disponibles para obra vial.

En el plano legislativo, Pullaro confirmó que los representantes santafesinos rechazaron artículos vinculados a recortes en áreas sensibles. “Nuestro bloque se opuso al artículo 30, que tenía que ver fundamentalmente con el desfinanciamiento de la ley de discapacidad y de la educación pública”, remarcó.

Además, reclamó que el Presupuesto incluya el reconocimiento de deudas que el Estado nacional mantiene con Santa Fe, especialmente las vinculadas a la caja de jubilaciones y al pacto fiscal. “Queríamos que se contemple la deuda que tienen Nación con muchas provincias, entre ellas Santa Fe, que es sumamente importante”, sostuvo.

Por otro lado, el gobernador destacó los avances en materia de seguridad provincial. Al dirigirse a los efectivos policiales, valoró la baja en los índices delictivos y afirmó que el objetivo es “tener la provincia más segura de la República Argentina”, resaltando el trabajo realizado en los últimos dos años para contener el delito y reducir la violencia.