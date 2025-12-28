Tres paquetes de leyes marcarán la agenda 2026 en Santa Fe
La Legislatura santafesina proyecta un año legislativo intenso, con iniciativas clave en materia política, económica y administrativa.
El gobernador santafesino aseguró que el Presupuesto 2026 no prioriza la infraestructura vial ni contempla deudas clave con las provincias, y ratificó el rechazo a recortes en educación y discapacidad.Política Sta Fe28/12/2025Oscar A Canavese
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, cuestionó la asignación de recursos del Presupuesto nacional 2026 al considerar que desatiende la infraestructura vial y no contempla deudas que la Nación mantiene con las provincias del interior.
Las declaraciones se dieron en Rosario, durante un acto en la Estación Policial Sudoeste, donde el mandatario encabezó la entrega de 190 camionetas para la Policía de la Unidad Regional II. En ese marco, Pullaro señaló que el monto previsto por el Gobierno nacional para rutas en todo el país es inferior a la inversión que realiza Santa Fe con fondos propios.
Según explicó, esta situación impactará directamente en el estado de las rutas nacionales. “Esto va a hacer que las rutas de Nación se sigan deteriorando”, advirtió, al comparar los presupuestos disponibles para obra vial.
En el plano legislativo, Pullaro confirmó que los representantes santafesinos rechazaron artículos vinculados a recortes en áreas sensibles. “Nuestro bloque se opuso al artículo 30, que tenía que ver fundamentalmente con el desfinanciamiento de la ley de discapacidad y de la educación pública”, remarcó.
Además, reclamó que el Presupuesto incluya el reconocimiento de deudas que el Estado nacional mantiene con Santa Fe, especialmente las vinculadas a la caja de jubilaciones y al pacto fiscal. “Queríamos que se contemple la deuda que tienen Nación con muchas provincias, entre ellas Santa Fe, que es sumamente importante”, sostuvo.
Por otro lado, el gobernador destacó los avances en materia de seguridad provincial. Al dirigirse a los efectivos policiales, valoró la baja en los índices delictivos y afirmó que el objetivo es “tener la provincia más segura de la República Argentina”, resaltando el trabajo realizado en los últimos dos años para contener el delito y reducir la violencia.
La Legislatura santafesina proyecta un año legislativo intenso, con iniciativas clave en materia política, económica y administrativa.
Educadores cuestionan al Ejecutivo provincial por decisiones unilaterales, concursos virtuales y falta de diálogo paritario, en un año atravesado por el conflicto.
El gobierno de Santa Fe avanza con endeudamiento externo para financiar obras clave y fortalecer el desarrollo productivo provincial.
El gobernador de Santa Fe pone en marcha un proceso de renovación histórica en la Justicia provincial, con salidas previstas y nuevos nombres en evaluación.
Mientras se recortan recursos en distintas áreas del Estado, el Ejecutivo provincial amplía su estructura política y reubica dirigentes del frente gobernante tras un año electoral adverso.
El secretario general de Sadop Rosario aseguró que la gestión de Pullaro evita la negociación paritaria, toma decisiones unilaterales y profundiza la crisis educativa.
La llegada de nuevos refuerzos en la mitad de la cancha reconfigura el panorama del ex Talleres, que hoy aparece más cerca de la defensa que del mediocampo.
Isabelle Marciniak falleció a los 18 años luego de una dura batalla contra un linfoma de Hodgkin. Había puesto en pausa su carrera para someterse a tratamiento.
El mediocampista deja la Academia tras 102 partidos y dos títulos internacionales. Su rendimiento físico condicionó un ciclo con altibajos.
El animal había quedado enganchado en alambres con púas en Venado Tuerto y fue asistido por personal municipal.
El juez Marcelo Aguinsky habilitó la feria judicial para avanzar en una causa por presunto lavado de dinero. El expediente analiza el origen de los fondos y posibles testaferros.
El ministro de Educación de Santa Fe rechazó la propuesta del Gobierno nacional y sostuvo que el Estado debe conducir el sistema educativo.
Las unidades 0 km se incorporan al patrullaje urbano y rural en el marco de la Ley de Emergencia en Seguridad. La inversión apunta a reforzar la prevención y la presencia policial.
El siniestro ocurrió este sábado por la mañana. El conductor salió ileso y no fue necesaria atención médica.