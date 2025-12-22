Santa Fe toma deuda para obras y apuesta al crecimiento
Educadores cuestionan al Ejecutivo provincial por decisiones unilaterales, concursos virtuales y falta de diálogo paritario, en un año atravesado por el conflicto.Política Sta Fe22/12/2025SOFIA ZANOTTI
El cierre del ciclo lectivo en la provincia de Santa Fe encuentra a la docencia en un clima de fuerte malestar y creciente confrontación con el gobierno provincial. Una carta abierta, que comenzó a circular en los últimos días, expone críticas directas a la gestión encabezada por el gobernador Maximiliano Pullaro y al ministro de Educación José Goity, a quienes acusan de avanzar sobre derechos laborales históricos mediante decisiones tomadas sin consenso.
El documento, difundido bajo la consigna “Defendamos que los ofrecimientos a cargos directivos sean presenciales y públicos”, sostiene que el Ejecutivo adoptó medidas por fuera del ámbito paritario y durante el receso docente, lo que profundizó el conflicto con los trabajadores de la educación.
Uno de los puntos centrales del reclamo es la modalidad definida por el Ministerio de Educación para la titularización de cargos directivos. Según denuncian, el proceso se realizará de forma virtual, individual y durante el mes de enero, en pleno período de vacaciones. Para los docentes, esta decisión rompe con una tradición histórica del sistema educativo santafesino, basado en actos públicos, presenciales y colectivos, con participación sindical y control social.
En la carta se advierte que avanzar con estos procedimientos durante las Licencias Anuales Ordinarias (LAO) implica un retroceso en términos de derechos laborales, ya que se utilizan períodos de descanso para ejecutar movimientos administrativos que deberían debatirse en paritarias y concretarse en tiempos de actividad.
También cuestionan la extensión de los plazos recursivos hasta el 23 de diciembre, lo que —según sostienen— deja sin margen real para cumplir correctamente con las etapas posteriores del concurso. Todo el proceso es calificado como un “manoseo” hacia quienes atravesaron años de formación y evaluaciones para acceder a la estabilidad laboral.
Otro eje de fuerte crítica es la virtualización del acto de selección de vacantes. Los docentes advierten que este sistema debilita los controles colectivos, reduce el rol de las organizaciones sindicales y genera dudas sobre la correcta notificación y asignación de cargos. En ese sentido, recuerdan que el convenio colectivo de trabajo establece la presencia sindical en todas las instancias concursales.
Además, rechazan una concepción de la digitalización que, lejos de mejorar la gestión, termine deshumanizando la tarea educativa y alejando a los equipos directivos de su rol pedagógico y comunitario.
El conflicto, sin embargo, excede el tema puntual de los concursos. La carta se inscribe en un año marcado por paritarias tensas, aumentos salariales definidos por decreto, ingresos que no lograron acompañar la inflación y problemas estructurales en infraestructura escolar. A esto se suma la denuncia de un presentismo encubierto que, en la práctica, obliga a muchos docentes a trabajar aun en condiciones de salud adversas para no perder ingresos.
En los últimos días, el malestar ganó mayor volumen político luego de declaraciones públicas de un dirigente histórico del radicalismo santafesino, quien calificó a la gestión provincial como “autoritaria y violenta con los trabajadores del Estado”, cuestionando su alejamiento de los valores históricos del partido.
La carta concluye con un llamado a la organización colectiva y al rol activo de la dirigencia sindical. Entre los reclamos concretos, exigen que los ofrecimientos de cargos se realicen de manera presencial entre el 18 y el 20 de febrero de 2026, el respeto por las vacaciones docentes y el cumplimiento de las fechas originales de toma de posesión.
