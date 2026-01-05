Amenazó a su pareja y le secuestraron un arma en Teodelina
El procedimiento fue realizado por la Comisaría 7ª. El hombre quedó imputado por amenazas y tenencia indebida de arma de fuego.
El Balneario El Edén sumó una obra histórica que posiciona a la ciudad como polo turístico regional.Teodelina05/01/2026LORENA ACOSTA
El domingo 4 de enero, la ciudad de Teodelina vivió una jornada histórica con la inauguración oficial de la nueva pileta y parque acuático del Balneario El Edén, una obra que se destaca por contar con la piscina más grande del país, con 150 metros de largo.
El acto fue encabezado por el ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, y la diputada nacional Gisela Scaglia, junto al intendente local Joaquín Poleri. También participaron el intendente de Venado Tuerto y presidente de la UCR nacional, Leonel Chiarella, la senadora Leticia Di Gregorio y el diputado Leo Calaianov, entre otras autoridades.
Durante su discurso, Poleri agradeció especialmente al gobernador Maximiliano Pullaro y al ministro Enrico por el acompañamiento y el financiamiento provincial que permitió concretar una obra largamente esperada por la comunidad y la región.
Si bien la nueva pileta se construyó sobre la estructura de la anterior, los trabajos implicaron una obra prácticamente desde cero, que resignifica por completo el predio. El complejo cuenta con un amplio solárium, sectores laterales con reposeras y un parque acuático único en el sur santafesino.
Desde el gobierno local destacaron que la inauguración marca el inicio de una nueva etapa para el balneario. “Recibimos el año con un chapuzón merecido en la pileta más linda y esperada, la que nos va a acompañar para siempre”, expresaron desde la gestión municipal.
La jornada inaugural incluyó música en vivo, patio de comidas con food trucks, puestos materos y parrilleros disponibles, consolidando al Balneario El Edén como uno de los espacios recreativos y turísticos más importantes de la región.
El procedimiento fue realizado por la Comisaría 7ª. El hombre quedó imputado por amenazas y tenencia indebida de arma de fuego.
La obra será presentada oficialmente el próximo 4 de enero y se perfila como un hito para el turismo y la recreación en el sur santafesino.
Durante enero se desarrollará una nueva edición en el Balneario El Edén, con actividades recreativas, físicas y de integración.
La Justicia impuso tres años de prisión efectiva por un caso de abigeato ocurrido en un criadero porcino de la localidad.
La comunidad educativa compartió una jornada de festejo, juegos y un egreso muy especial en Teodelina.
El acto se realizó en el marco de los 150 años de la localidad y reunió documentos, recuerdos y proyectos que reflejan el presente de la ciudad.
El gobierno chino expresó su “grave preocupación” por la captura del presidente venezolano y su esposa, cuestionó la operación militar de Estados Unidos y pidió resolver la crisis por la vía diplomática.
El Balneario El Edén sumó una obra histórica que posiciona a la ciudad como polo turístico regional.
El presidente de Estados Unidos sostuvo que su país necesita acceso pleno a los recursos venezolanos, especialmente al petróleo, y aseguró que Washington “está a cargo” de la situación.
El líder venezolano fue llevado a un tribunal federal para la lectura formal de cargos por narcotráfico y terrorismo.
El presidente de Estados Unidos afirmó que la isla atraviesa una crisis terminal y que la falta de petróleo venezolano agravará su situación económica.
El mandatario venezolano negó los cargos por narcotráfico y terrorismo en su primera audiencia en Nueva York. El proceso continuará en marzo.
Un vecino fue sorprendido por dos delincuentes dentro de su casa durante la madrugada. Uno de los sospechosos fue aprehendido tras un operativo policial.
La Casa Rosada intensifica gestiones diplomáticas con Washington tras la captura de Maduro, mientras crece la expectativa por la liberación del gendarme argentino.