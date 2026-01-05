El domingo 4 de enero, la ciudad de Teodelina vivió una jornada histórica con la inauguración oficial de la nueva pileta y parque acuático del Balneario El Edén, una obra que se destaca por contar con la piscina más grande del país, con 150 metros de largo.

El acto fue encabezado por el ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, y la diputada nacional Gisela Scaglia, junto al intendente local Joaquín Poleri. También participaron el intendente de Venado Tuerto y presidente de la UCR nacional, Leonel Chiarella, la senadora Leticia Di Gregorio y el diputado Leo Calaianov, entre otras autoridades.

Durante su discurso, Poleri agradeció especialmente al gobernador Maximiliano Pullaro y al ministro Enrico por el acompañamiento y el financiamiento provincial que permitió concretar una obra largamente esperada por la comunidad y la región.

Si bien la nueva pileta se construyó sobre la estructura de la anterior, los trabajos implicaron una obra prácticamente desde cero, que resignifica por completo el predio. El complejo cuenta con un amplio solárium, sectores laterales con reposeras y un parque acuático único en el sur santafesino.

Desde el gobierno local destacaron que la inauguración marca el inicio de una nueva etapa para el balneario. “Recibimos el año con un chapuzón merecido en la pileta más linda y esperada, la que nos va a acompañar para siempre”, expresaron desde la gestión municipal.

La jornada inaugural incluyó música en vivo, patio de comidas con food trucks, puestos materos y parrilleros disponibles, consolidando al Balneario El Edén como uno de los espacios recreativos y turísticos más importantes de la región.