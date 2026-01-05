El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Cuba se encuentra “a punto de caer” debido a la grave crisis económica que atraviesa y a la pérdida de ingresos estratégicos provenientes de Venezuela.

Según expresó el mandatario, la economía cubana —afectada por años de embargo estadounidense y problemas de gestión interna— quedará aún más debilitada tras la interrupción del suministro de petróleo venezolano, luego del operativo militar de Estados Unidos en Caracas que derivó en la captura de Nicolás Maduro.

“Cuba parece que está a punto de caer, se está hundiendo definitivamente. No sé cómo van a poder mantenerse, no tienen ingresos”, sostuvo Trump en declaraciones públicas. En ese marco, remarcó que gran parte de los recursos de la isla provenían del petróleo enviado por Venezuela.

Consultado sobre una eventual intervención directa, el presidente estadounidense descartó nuevas acciones por el momento. “No creo que necesitemos ninguna acción”, señaló.

Por otro lado, Trump afirmó que su postura será bien recibida por la comunidad cubano-americana en Estados Unidos. “Muchos cubano-americanos van a estar muy contentos con nosotros”, concluyó.