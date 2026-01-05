Trump habló de cooperación y descartó elecciones en Venezuela
El presidente de Estados Unidos aseguró que Delcy Rodríguez colabora con Washington y sostuvo que el país aún no está en condiciones de ir a las urnas.
El presidente de Estados Unidos afirmó que la isla atraviesa una crisis terminal y que la falta de petróleo venezolano agravará su situación económica.Internacionales05/01/2026LORENA ACOSTA
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Cuba se encuentra “a punto de caer” debido a la grave crisis económica que atraviesa y a la pérdida de ingresos estratégicos provenientes de Venezuela.
Según expresó el mandatario, la economía cubana —afectada por años de embargo estadounidense y problemas de gestión interna— quedará aún más debilitada tras la interrupción del suministro de petróleo venezolano, luego del operativo militar de Estados Unidos en Caracas que derivó en la captura de Nicolás Maduro.
“Cuba parece que está a punto de caer, se está hundiendo definitivamente. No sé cómo van a poder mantenerse, no tienen ingresos”, sostuvo Trump en declaraciones públicas. En ese marco, remarcó que gran parte de los recursos de la isla provenían del petróleo enviado por Venezuela.
Consultado sobre una eventual intervención directa, el presidente estadounidense descartó nuevas acciones por el momento. “No creo que necesitemos ninguna acción”, señaló.
Por otro lado, Trump afirmó que su postura será bien recibida por la comunidad cubano-americana en Estados Unidos. “Muchos cubano-americanos van a estar muy contentos con nosotros”, concluyó.
El presidente de Estados Unidos aseguró que Delcy Rodríguez colabora con Washington y sostuvo que el país aún no está en condiciones de ir a las urnas.
La guardia repelió el sobrevuelo de aeronaves no identificadas. Una fuente oficial aseguró que la situación está “bajo control” en el centro de Caracas.
El mandatario venezolano negó los cargos por narcotráfico y terrorismo en su primera audiencia en Nueva York. El proceso continuará en marzo.
El líder venezolano fue llevado a un tribunal federal para la lectura formal de cargos por narcotráfico y terrorismo.
El presidente de Estados Unidos sostuvo que su país necesita acceso pleno a los recursos venezolanos, especialmente al petróleo, y aseguró que Washington “está a cargo” de la situación.
El gobierno chino expresó su “grave preocupación” por la captura del presidente venezolano y su esposa, cuestionó la operación militar de Estados Unidos y pidió resolver la crisis por la vía diplomática.
El gobierno chino expresó su “grave preocupación” por la captura del presidente venezolano y su esposa, cuestionó la operación militar de Estados Unidos y pidió resolver la crisis por la vía diplomática.
El Balneario El Edén sumó una obra histórica que posiciona a la ciudad como polo turístico regional.
El presidente de Estados Unidos sostuvo que su país necesita acceso pleno a los recursos venezolanos, especialmente al petróleo, y aseguró que Washington “está a cargo” de la situación.
El líder venezolano fue llevado a un tribunal federal para la lectura formal de cargos por narcotráfico y terrorismo.
El presidente de Estados Unidos afirmó que la isla atraviesa una crisis terminal y que la falta de petróleo venezolano agravará su situación económica.
El mandatario venezolano negó los cargos por narcotráfico y terrorismo en su primera audiencia en Nueva York. El proceso continuará en marzo.
Un vecino fue sorprendido por dos delincuentes dentro de su casa durante la madrugada. Uno de los sospechosos fue aprehendido tras un operativo policial.
La Casa Rosada intensifica gestiones diplomáticas con Washington tras la captura de Maduro, mientras crece la expectativa por la liberación del gendarme argentino.