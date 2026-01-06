Polémico apodo para Yanina Latorre en MasterChef
Entre chistes y humor negro, los participantes del reality lanzaron un comentario que generó repercusión en redes.
La artista creó una sociedad anónima y apostó al real estate con una inversión millonaria junto a su madre.Espectáculos06/01/2026LORENA ACOSTA
La cantante Emilia Mernes inició el 2026 con una apuesta fuerte fuera del escenario. La artista creó Perra Exclusive S.A., una sociedad anónima con la que desembarcó formalmente en el negocio inmobiliario.
Según información publicada por el diario La Nación, la empresa fue constituida con una inversión inicial de 30 millones de pesos y quedó habilitada para operar en compra, venta y alquiler de inmuebles, además del desarrollo de proyectos, financiamiento y asesoramiento urbanístico.
La sociedad fue conformada junto a su madre, aunque Emilia posee el 95 % de las acciones, lo que la posiciona como principal accionista. No obstante, se aclaró que la cantante no participará de la gestión diaria de la firma, delegando el manejo operativo.
El nombre de la empresa no pasó desapercibido y rápidamente generó repercusión, reflejando el perfil audaz que la artista suele trasladar a cada uno de sus proyectos. Con este paso, Emilia suma el real estate a su carrera y continúa diversificando sus inversiones más allá de la música.
La pareja de Maxi López negó conflictos con la empresaria, pero aclaró que no existe un vínculo cercano y que el trato es mínimo.
La bailarina publicó y luego eliminó una grabación junto a su pareja y su hija que abrió una discusión sobre los límites de la intimidad familiar en redes sociales.
La actriz fue asistida en un sanatorio de Pilar luego de un llamado al 911. La causa quedó en manos de la Justicia y la Fiscalía de Género.
La mediática reposteó videos creados por seguidores que ironizan sobre la relación de su ex pareja y la actriz, y el gesto no pasó desapercibido.
La medida fue dispuesta por el Ministerio de Transporte luego de que se viralizara un video de su hija menor conduciendo un vehículo en la ruta.
El Balneario El Edén sumó una obra histórica que posiciona a la ciudad como polo turístico regional.
El presidente de Estados Unidos sostuvo que su país necesita acceso pleno a los recursos venezolanos, especialmente al petróleo, y aseguró que Washington “está a cargo” de la situación.
El líder venezolano fue llevado a un tribunal federal para la lectura formal de cargos por narcotráfico y terrorismo.
El presidente de Estados Unidos afirmó que la isla atraviesa una crisis terminal y que la falta de petróleo venezolano agravará su situación económica.
El mandatario venezolano negó los cargos por narcotráfico y terrorismo en su primera audiencia en Nueva York. El proceso continuará en marzo.
El elenco xeneize recibirá en la Bombonera al cuadro colombiano el miércoles 14 de enero en un duelo que le hará honor al fallecido director técnico.
La guardia repelió el sobrevuelo de aeronaves no identificadas. Una fuente oficial aseguró que la situación está “bajo control” en el centro de Caracas.
El presidente de Estados Unidos aseguró que Delcy Rodríguez colabora con Washington y sostuvo que el país aún no está en condiciones de ir a las urnas.