La cantante Emilia Mernes inició el 2026 con una apuesta fuerte fuera del escenario. La artista creó Perra Exclusive S.A., una sociedad anónima con la que desembarcó formalmente en el negocio inmobiliario.

Según información publicada por el diario La Nación, la empresa fue constituida con una inversión inicial de 30 millones de pesos y quedó habilitada para operar en compra, venta y alquiler de inmuebles, además del desarrollo de proyectos, financiamiento y asesoramiento urbanístico.

La sociedad fue conformada junto a su madre, aunque Emilia posee el 95 % de las acciones, lo que la posiciona como principal accionista. No obstante, se aclaró que la cantante no participará de la gestión diaria de la firma, delegando el manejo operativo.

El nombre de la empresa no pasó desapercibido y rápidamente generó repercusión, reflejando el perfil audaz que la artista suele trasladar a cada uno de sus proyectos. Con este paso, Emilia suma el real estate a su carrera y continúa diversificando sus inversiones más allá de la música.