Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras realizar un gesto silencioso pero contundente en sus redes sociales. Durante el fin de semana, la empresaria y conductora reposteó una serie de videos realizados por sus seguidores en los que se ironiza sobre la relación entre Mauro Icardi y China Suárez.



Según trascendió, los reposts se realizaron el sábado por la noche, el mismo día en que Wanda se reencontró con sus hijas luego de que las niñas pasaran la Navidad junto a su padre y la actriz. Aunque no hubo mensajes directos ni comentarios escritos, la selección del contenido compartido fue interpretada como una clara señal hacia la polémica pareja.

Uno de los videos más comentados está realizado con el videojuego The Sims y recrea una supuesta llegada de Icardi y la China a la Argentina, con diálogos ficticios que parodian sus movimientos mediáticos durante las fiestas. En ese clip se hace referencia a situaciones del pasado que reavivan viejas heridas del llamado “Wandagate”.

Además, otros posteos ironizan sobre imágenes navideñas compartidas por la pareja, el rol de la actriz frente a las actitudes del futbolista y una escena que se viralizó cuando ambos fueron captados por la prensa en el aeropuerto de Ezeiza, donde Icardi aparece caminando delante mientras la China queda atrás con el equipaje y sus hijos.

El gesto de Wanda, sin declaraciones públicas pero cargado de intención, volvió a encender el debate en redes sociales, donde los usuarios se dividen entre quienes respaldan a la empresaria y quienes defienden a la nueva pareja. Una vez más, la historia suma un nuevo capítulo sin necesidad de palabras.