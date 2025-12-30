Wanda Nara se burló de Icardi y la China en redes
Una situación de extrema preocupación se conoció en las últimas horas tras la denuncia por violencia de género realizada por Romina Gaetani contra su pareja, el empresario Luis Ramón Cavanagh. El episodio ocurrió en un country del partido bonaerense de Pilar y derivó en la hospitalización de la actriz.
La información fue dada a conocer en el programa LAM, que se emite por América TV, donde Ángel de Brito leyó al aire el parte policial correspondiente.
Según se informó, el hecho se produjo durante la noche luego de un llamado al 911 que alertó sobre una situación de violencia en el Tortugas Country Club. Al arribar al lugar, efectivos policiales se entrevistaron con personal de seguridad, quienes señalaron que una mujer se encontraba en estado de nerviosismo y habría sido agredida por su pareja.
De acuerdo al informe oficial, la actriz manifestó haber sufrido conductas agresivas vinculadas a episodios de celos. Ante este cuadro, se solicitó una ambulancia del SAME, que dispuso su traslado al Hospital Central de Pilar para una mejor evaluación médica.
Desde el centro de salud se constató la presencia de golpes visibles en brazos y cadera, lo que activó de inmediato el protocolo correspondiente. Como ocurre en estos casos, el personal médico dio aviso a las autoridades judiciales.
La Fiscalía de Género tomó intervención y dispuso el envío de personal judicial al hospital para recepcionar la declaración testimonial de Gaetani y avanzar con las actuaciones de rigor. En la causa figura como imputado su pareja, un empresario de 59 años.
Según se informó, la actriz fue dada de alta médica al día siguiente, aunque hasta el momento no realizó declaraciones públicas ni su entorno brindó precisiones sobre la situación. La investigación continúa en el ámbito judicial para esclarecer lo sucedido y determinar las responsabilidades correspondientes.
