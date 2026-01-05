La modelo sueca Daniela Christiansson se refirió públicamente a su relación con Wanda Nara, ex pareja de Maxi López, y descartó cualquier tipo de conflicto, aunque dejó en claro que no existe una relación personal entre ellas.

Las declaraciones se dieron durante una entrevista con Marley para el programa Por el mundo, grabada en la casa que la pareja comparte en Ginebra, Suiza. Las imágenes corresponden a mediados de diciembre, antes del nacimiento de Lando, el hijo que tuvieron recientemente.

Durante la charla, el conductor consultó a la modelo sobre su vínculo con Wanda y si mantenían algún tipo de diálogo. Christiansson respondió con sinceridad: “Está todo bien, pero no la conozco. Nos vimos en algunas fiestas de los chicos”.

Ante la repregunta sobre si habían conversado en esos encuentros, explicó que el trato fue prácticamente nulo y que siempre existió cierta distancia. En ese momento, Maxi López intervino para desmitificar la idea de una “familia ensamblada” donde todos mantienen una relación cercana.

Con humor, el ex futbolista sostuvo que “con Wanda siempre es mejor mantener distancia”, y luego, en un tono más serio, aclaró que solo coinciden en eventos vinculados a sus hijos y que el vínculo se limita a lo estrictamente necesario.