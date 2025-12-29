Murió el cantor de tango Chiqui Pereyra
El histórico intérprete del tango tenía 74 años y no logró recuperarse tras una grave caída en su domicilio. Su muerte enluta a la música argentina.
La medida fue dispuesta por el Ministerio de Transporte luego de que se viralizara un video de su hija menor conduciendo un vehículo en la ruta.Espectáculos29/12/2025SOFIA ZANOTTI
Valeria Aquino, ex pareja del cantante El Polaco, quedó en el centro de una fuerte polémica luego de publicar en redes sociales un video en el que se observa a su hija de 12 años manejando una camioneta sobre una ruta nacional.
Las imágenes, registradas el pasado 25 de diciembre, se difundieron rápidamente y generaron una ola de críticas y repudios por parte de usuarios y especialistas en seguridad vial. Entre los principales cuestionamientos, se señaló que la menor no contaba con la edad legal para conducir y que tampoco llevaba colocado correctamente el cinturón de seguridad.
En este marco, el Ministerio de Transporte resolvió avanzar con la inhabilitación preventiva de la licencia de conducir de Aquino, al considerar que se trató de una conducta de extrema gravedad que puso en riesgo la vida de terceros.
Desde el organismo indicaron que la maniobra difundida públicamente constituye una infracción gravísima a la normativa vial vigente y remarcaron la responsabilidad de los adultos a cargo en la protección de menores y el cumplimiento de las leyes de tránsito.
La situación continúa siendo analizada en el ámbito administrativo, mientras el caso sigue generando debate en redes sociales sobre la responsabilidad y el ejemplo en materia de seguridad vial.
El histórico intérprete del tango tenía 74 años y no logró recuperarse tras una grave caída en su domicilio. Su muerte enluta a la música argentina.
La empresaria compartió en redes un exclusivo bolso Hermès, considerado una pieza de colección y valuado en más de 90 millones de pesos.
El artista confirmó que se alejará de los escenarios de manera temporal tras detectarse una lesión en su pulmón izquierdo.
La hija de Jorge Rial asumió tareas administrativas dentro del penal, en medio de su proceso judicial y tras el rechazo de la prisión domiciliaria.
La conductora compartió un emotivo video tras recibir la notificación judicial que confirma la incorporación de Tati a la familia.
La cantante fue la imagen de la colección Wanda Swim 2025/2026 y despejó versiones de un conflicto entre ambas.
Isabelle Marciniak falleció a los 18 años luego de una dura batalla contra un linfoma de Hodgkin. Había puesto en pausa su carrera para someterse a tratamiento.
A partir del 1° de enero, el Banco Central (BCRA) modificará el sistema de bandas cambiarias: en lugar de crecer un 1 % mensual de forma preestablecida, el piso y el techo del dólar mayorista comenzarán a ajustarse de acuerdo con el último dato disponible de inflación publicado por el Indec.
El siniestro ocurrió en una ruta brasileña y provocó una escena de extrema gravedad. Las autoridades trabajan para determinar cómo se produjo el impacto.
"Se terminó la estafa de la política a los argentinos de bien", sentenció el mandatario en declaraciones radiales, y destacó que el nuevo presupuesto garantiza el déficit cero como norma inquebrantable.
La Legislatura santafesina proyecta un año legislativo intenso, con iniciativas clave en materia política, económica y administrativa.
La Justicia investiga el homicidio del joven ocurrido en Santa Fe. Detuvieron a su pareja, Milagros Altamirano, y hay tres menores aprehendidos.
El histórico intérprete del tango tenía 74 años y no logró recuperarse tras una grave caída en su domicilio. Su muerte enluta a la música argentina.
La obra será presentada oficialmente el próximo 4 de enero y se perfila como un hito para el turismo y la recreación en el sur santafesino.