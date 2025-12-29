Valeria Aquino, ex pareja del cantante El Polaco, quedó en el centro de una fuerte polémica luego de publicar en redes sociales un video en el que se observa a su hija de 12 años manejando una camioneta sobre una ruta nacional.

Las imágenes, registradas el pasado 25 de diciembre, se difundieron rápidamente y generaron una ola de críticas y repudios por parte de usuarios y especialistas en seguridad vial. Entre los principales cuestionamientos, se señaló que la menor no contaba con la edad legal para conducir y que tampoco llevaba colocado correctamente el cinturón de seguridad.

En este marco, el Ministerio de Transporte resolvió avanzar con la inhabilitación preventiva de la licencia de conducir de Aquino, al considerar que se trató de una conducta de extrema gravedad que puso en riesgo la vida de terceros.

Desde el organismo indicaron que la maniobra difundida públicamente constituye una infracción gravísima a la normativa vial vigente y remarcaron la responsabilidad de los adultos a cargo en la protección de menores y el cumplimiento de las leyes de tránsito.

La situación continúa siendo analizada en el ámbito administrativo, mientras el caso sigue generando debate en redes sociales sobre la responsabilidad y el ejemplo en materia de seguridad vial.