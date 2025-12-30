Un hombre fue detenido en la madrugada de este martes 30 de diciembre en Santa Isabel, luego de haber amenazado con un arma a una pareja y retirarse del lugar en bicicleta.

El hecho ocurrió cerca de las 3:25, cuando una mujer alertó a la policía indicando que un individuo había intimidado a ella y a su pareja con un arma de fuego. A partir de la denuncia, personal de la Comisaría 5ª inició un operativo de búsqueda en la zona.

Gracias a las recorridas preventivas, el sospechoso fue interceptado a pocas cuadras del lugar del episodio, en la intersección de las calles Belgrano y San Martín. Tras su identificación y requisa, los efectivos secuestraron un arma tipo pistola de aire comprimido, municiones y otros elementos.

El hombre fue trasladado a la dependencia policial junto con los objetos incautados. La situación fue informada al fiscal de turno, quien dispuso la detención del individuo, la carátula de “portación indebida de arma de fuego” y su traslado a la Alcaldía Departamental para continuar con las actuaciones legales correspondientes.