A Todo Pulmón celebra 25 años con un festival histórico
Santa Isabel se prepara para vivir un verano a pura música y festejos con artistas nacionales, propuestas para toda la familia y entrada libre y gratuita.
Un hombre fue detenido en la madrugada de este martes 30 de diciembre en Santa Isabel, luego de haber amenazado con un arma a una pareja y retirarse del lugar en bicicleta.
El hecho ocurrió cerca de las 3:25, cuando una mujer alertó a la policía indicando que un individuo había intimidado a ella y a su pareja con un arma de fuego. A partir de la denuncia, personal de la Comisaría 5ª inició un operativo de búsqueda en la zona.
Gracias a las recorridas preventivas, el sospechoso fue interceptado a pocas cuadras del lugar del episodio, en la intersección de las calles Belgrano y San Martín. Tras su identificación y requisa, los efectivos secuestraron un arma tipo pistola de aire comprimido, municiones y otros elementos.
El hombre fue trasladado a la dependencia policial junto con los objetos incautados. La situación fue informada al fiscal de turno, quien dispuso la detención del individuo, la carátula de “portación indebida de arma de fuego” y su traslado a la Alcaldía Departamental para continuar con las actuaciones legales correspondientes.
La localidad volvió a demostrar un fuerte compromiso social durante las fiestas, respetando la prohibición del uso de pirotecnia sonora y promoviendo un entorno más seguro e inclusivo.
Con una amplia participación de vecinos, se reconoció a deportistas, clubes y disciplinas que marcaron el año deportivo en la localidad.
Durante la Fiesta del Deporte, el presidente comunal destacó el esfuerzo de clubes, dirigentes y familias, y convocó a reforzar el compromiso comunitario con las infancias y juventudes.
El evento reunirá a instituciones y deportistas locales para reconocer el esfuerzo del año y coronar al Santa Isabel de Oro.
Santa Isabel celebró la jura de la nueva Constitución Provincial, donde Pablo Giorgis asumió como primer Intendente con un fuerte acompañamiento de referentes nacionales.
El equipo de Marcelo Gallardo cerraría su pretemporada en Uruguay con dos partidos internacionales frente a los grandes del fútbol uruguayo.
El volante dejaría Celta de Vigo y es una de las opciones que analiza la dirigencia para reforzar el mediocampo de cara a la temporada 2026.
Con Soler y Román Vega fuera de carrera, el Millonario concentra sus esfuerzos en dos nombres. Ya hubo una oferta por Bernabei, mientras que Báez aparece condicionado por la situación institucional de San Lorenzo.
El delantero brasileño no logró sostener su jerarquía en Cruzeiro y fue elegido por los hinchas como la incorporación más decepcionante del año.
El club brasileño anunció la renovación del entrenador tras semanas de negociaciones, asegurando la continuidad de un proyecto exitoso.
La dirigencia del club trabaja en una nueva etapa de obras que llevaría la capacidad del estadio a cerca de 100 mil personas. El anuncio se haría entre fines de enero y principios de febrero.
El sorteo se realizó en el Velódromo Municipal y permitió alcanzar los 505 lotes adjudicados desde el inicio del programa habitacional.
La histórica banda del rock argentino confirmó dos shows en abril de 2026, con entradas a la venta desde enero.