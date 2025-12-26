La localidad de Santa Isabel se encamina a vivir una edición histórica del festival A Todo Pulmón, que este verano celebrará sus 25 años de trayectoria, consolidándose como uno de los eventos culturales más convocantes del sur santafesino.



La propuesta se desarrollará a lo largo de varias fechas: 14, 18 y 25 de enero, 1 de febrero y tendrá su gran cierre el 8 de febrero, en coincidencia con el 117° aniversario de Santa Isabel, lo que le dará un marco especial a la celebración.

En este aniversario tan significativo, el escenario recibirá a artistas de primer nivel. Entre los confirmados se destacan Oso Camaño, con su impronta folklórica bien popular; La Contra, referente indiscutido de la cumbia santafesina; Ahyre, que aportará su folclore moderno y emotivo; y Trulalá, uno de los nombres históricos del cuarteto cordobés.

Además de los espectáculos musicales, el festival contará con una amplia propuesta gastronómica, feriantes y espacios recreativos pensados especialmente para los más chicos, lo que lo convierte en una opción ideal para disfrutar en familia.

La entrada será libre y gratuita, reafirmando el espíritu popular del evento y la invitación abierta a vecinos de Santa Isabel y de toda la región para ser parte de un festejo que ya es un clásico del verano.