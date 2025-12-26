Santa Isabel ratificó la ordenanza de Pirotecnia Cero
La localidad volvió a demostrar un fuerte compromiso social durante las fiestas, respetando la prohibición del uso de pirotecnia sonora y promoviendo un entorno más seguro e inclusivo.
Santa Isabel se prepara para vivir un verano a pura música y festejos con artistas nacionales, propuestas para toda la familia y entrada libre y gratuita.
La localidad de Santa Isabel se encamina a vivir una edición histórica del festival A Todo Pulmón, que este verano celebrará sus 25 años de trayectoria, consolidándose como uno de los eventos culturales más convocantes del sur santafesino.
La propuesta se desarrollará a lo largo de varias fechas: 14, 18 y 25 de enero, 1 de febrero y tendrá su gran cierre el 8 de febrero, en coincidencia con el 117° aniversario de Santa Isabel, lo que le dará un marco especial a la celebración.
En este aniversario tan significativo, el escenario recibirá a artistas de primer nivel. Entre los confirmados se destacan Oso Camaño, con su impronta folklórica bien popular; La Contra, referente indiscutido de la cumbia santafesina; Ahyre, que aportará su folclore moderno y emotivo; y Trulalá, uno de los nombres históricos del cuarteto cordobés.
Además de los espectáculos musicales, el festival contará con una amplia propuesta gastronómica, feriantes y espacios recreativos pensados especialmente para los más chicos, lo que lo convierte en una opción ideal para disfrutar en familia.
La entrada será libre y gratuita, reafirmando el espíritu popular del evento y la invitación abierta a vecinos de Santa Isabel y de toda la región para ser parte de un festejo que ya es un clásico del verano.
Con una amplia participación de vecinos, se reconoció a deportistas, clubes y disciplinas que marcaron el año deportivo en la localidad.
Durante la Fiesta del Deporte, el presidente comunal destacó el esfuerzo de clubes, dirigentes y familias, y convocó a reforzar el compromiso comunitario con las infancias y juventudes.
El evento reunirá a instituciones y deportistas locales para reconocer el esfuerzo del año y coronar al Santa Isabel de Oro.
Santa Isabel celebró la jura de la nueva Constitución Provincial, donde Pablo Giorgis asumió como primer Intendente con un fuerte acompañamiento de referentes nacionales.
La Plaza 9 de Julio volvió a iluminarse con el arbolito gigante que ya es tradición y punto de encuentro para las familias isabelenses.
Nahuel Gallo permanece aislado en la cárcel El Rodeo I, pese a la excarcelación de 71 presos políticos. Su familia denuncia tortura psicológica y amenazas constantes.
La inflamación crónica se consolida como un factor central para evaluar el riesgo cardiovascular, según nuevas recomendaciones científicas que proponen ampliar los controles médicos tradicionales.
La llegada de nuevos refuerzos en la mitad de la cancha reconfigura el panorama del ex Talleres, que hoy aparece más cerca de la defensa que del mediocampo.
El veto a las casas de apuestas en las camisetas obligará a los clubes ingleses a redefinir su modelo comercial desde la temporada 2026/27.
Isabelle Marciniak falleció a los 18 años luego de una dura batalla contra un linfoma de Hodgkin. Había puesto en pausa su carrera para someterse a tratamiento.
El Xeneize acordó la llegada del extremo colombiano, campeón con Atlético Nacional, por una cifra cercana a los 5 millones de dólares. Velocidad, desborde y desequilibrio para un puesto a potenciar.
El mediocampista deja la Academia tras 102 partidos y dos títulos internacionales. Su rendimiento físico condicionó un ciclo con altibajos.
El procedimiento se realizó en el marco de una investigación judicial. El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Acusación.