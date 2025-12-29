La pretemporada de River Plate comienza a tomar forma y todo indica que incluirá dos amistosos de alto nivel en Uruguay. La idea del cuerpo técnico es que el equipo enfrente a Nacional y Peñarol como parte de la puesta a punto antes del inicio del Torneo Apertura 2026.

Según lo planificado, el plantel finalizará su estadía en San Martín de los Andes el 10 de enero y ese mismo día viajará rumbo a Uruguay para encarar la última etapa de la preparación. Ya instalados en Punta del Este, los amistosos se disputarían en la ciudad de Maldonado.

Si bien las fechas todavía no están confirmadas de manera oficial, el primer encuentro podría jugarse entre el 11 y el 14 de enero, mientras que el segundo se llevaría a cabo el 17. Ambos partidos servirán para sumar ritmo futbolístico de cara al debut oficial ante Barracas Central, previsto para el fin de semana del 25 de enero.

En este marco, el cuerpo técnico que encabeza Marcelo Gallardo busca que el equipo llegue con rodaje competitivo, luego de una pretemporada que será breve pero intensa, con dos viajes y trabajos concentrados en pocos días.

Además, estos encuentros permitirían ver por primera vez en cancha a los refuerzos que llegaron para reforzar el mediocampo. Todo indica que Fausto Vera y Aníbal Moreno podrían sumar sus primeros minutos con la camiseta de River en estos compromisos no oficiales, generando expectativa entre los hinchas de cara a la nueva temporada.