La dirigencia del club trabaja en una nueva etapa de obras que llevaría la capacidad del estadio a cerca de 100 mil personas. El anuncio se haría entre fines de enero y principios de febrero.
El nombre de Gabriel Barbosa, conocido popularmente como Gabigol, volvió a ocupar un lugar destacado en la agenda del fútbol sudamericano, aunque esta vez desde un ángulo poco habitual. El delantero fue elegido como el peor fichaje del Brasileirao 2025, según una encuesta realizada por Globo Esporte entre los hinchas.
La votación fue contundente. Barbosa acumuló 8.050 votos sobre un total de 15.549, lo que representa el 51,78% del escrutinio, una diferencia abismal respecto del resto de los futbolistas evaluados. De esta manera, su paso por Cruzeiro quedó marcado como la incorporación más decepcionante de la temporada.
Gabigol había llegado al conjunto de Belo Horizonte en enero de 2025 con un contrato vigente hasta 2028 y con el peso lógico de una carrera cargada de títulos. El inicio fue prometedor: en su debut anotó un triplete frente a Itabirito el 30 de enero, una actuación que generó ilusión en los hinchas y parecía anticipar una temporada destacada.
Sin embargo, con el correr de los meses su rendimiento perdió regularidad. En números, cerró el año con 13 goles y cuatro asistencias en 49 partidos, acumulando 2.282 minutos en cancha. Si bien las estadísticas no resultan negativas, quedaron lejos de lo esperado para un futbolista de su trayectoria y salario. Además, la consolidación de Kaio Jorge como máximo goleador del equipo lo relegó al banco de suplentes en varios tramos del campeonato.
En la misma encuesta, Emerson Royal (Flamengo) y David Luiz (Fortaleza) ocuparon el segundo y tercer lugar, con el 9,65% y el 6,09% de los votos respectivamente, lo que refuerza la magnitud del veredicto sobre Gabigol.
El contraste con su pasado reciente es inevitable. Surgido en Santos, Gabigol alcanzó su pico máximo en Flamengo, donde se convirtió en ídolo. En 2019 fue figura total: ganó el Brasileirao, el Carioca y la Copa Libertadores, certamen en el que marcó dos goles en la final ante River Plate en Lima.
Con la camiseta del Mengao convirtió 161 goles en 308 partidos y se posicionó entre los máximos goleadores históricos del club, además de recibir múltiples distinciones individuales, incluido el premio al Futbolista Sudamericano del Año.
Hoy, ese recorrido exitoso contrasta con un presente incómodo. Elegido como el peor refuerzo del 2025, Gabigol atraviesa uno de los momentos más delicados de su carrera. En Brasil no descartan que, si la situación deportiva no se revierte, el delantero evalúe una salida anticipada de Cruzeiro antes de cumplir el contrato firmado.
