Real Madrid lidera el ranking UEFA y reafirma su dominio europeo
El club español encabeza la tabla de coeficientes de la UEFA tras cinco temporadas de competencia continental, con Bayern Múnich e Inter de Milán como principales escoltas.
El club brasileño anunció la renovación del entrenador tras semanas de negociaciones, asegurando la continuidad de un proyecto exitoso.
El Flamengo confirmó este lunes la renovación del contrato de Filipe Luís como entrenador del primer equipo. El nuevo vínculo se extenderá hasta diciembre de 2027 y pone fin a varias semanas de negociaciones entre las partes.
Según informó la institución, las charlas se prolongaron debido a diferencias contractuales y a las condiciones planteadas por el cuerpo técnico. En ese contexto, la dirigencia evaluó alternativas en el mercado, con nombres como Artur Jorge y Leonardo Jardim como posibles opciones, aunque finalmente se logró un acuerdo para la continuidad del actual entrenador.
La decisión se apoya en los resultados obtenidos durante la temporada 2025, en la que Filipe Luís condujo al Flamengo a un año histórico. Bajo su dirección, el equipo conquistó el Campeonato Carioca, la Supercopa de Brasil, el Campeonato Brasileño y la Copa Libertadores, además de otros títulos internacionales.
Desde el club destacaron que la renovación responde a un proyecto deportivo compartido y sostenible. “Hubo un deseo genuino de ambas partes para dar continuidad al trabajo, respetando las aspiraciones del entrenador y las políticas de gobernanza del club”, señaló José Boto, director ejecutivo de fútbol.
La extensión del contrato también refuerza el vínculo emocional entre Filipe Luís y Flamengo. Identificado con la institución desde su etapa como jugador, el actual entrenador continúa construyendo su historia ahora desde el banco de suplentes, en una de las etapas más exitosas del club.
