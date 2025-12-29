Precaución al circular por Ruta Provincial 94

Desde la Municipalidad informaron que se produjo una rotura en la Ruta Provincial 94, en un tramo cercano al viejo basural, lo que representa un riesgo para quienes transitan por la zona.



Ante esta situación, se solicita a los automovilistas circular con extrema precaución y reducir la velocidad, respetando la señalización preventiva colocada en el lugar.



Según indicaron fuentes oficiales, el sector afectado ya fue debidamente señalizado y en las próximas horas se llevarán adelante las tareas de reparación, que estarán a cargo de la Secretaría de Obras Públicas junto a Vialidad Provincial.

Mientras duren los trabajos, se recomienda a los conductores mantenerse atentos y, de ser posible, optar por recorridos alternativos para evitar inconvenientes.