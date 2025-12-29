Precaución al circular por Ruta Provincial 94

Ya se puede tramitar la oblea UTA 2026
La Municipalidad habilitó la renovación y emisión de la oblea de la Unidad de Transporte de Alimentos para el período 2026. El trámite debe realizarse antes del 31 de enero.
Se detectó una rotura en la calzada a la altura del viejo basural, en inmediaciones de la ciudad. Recomiendan circular a baja velocidad.Villa Cañás29/12/2025SOFIA ZANOTTI
Desde la Municipalidad informaron que se produjo una rotura en la Ruta Provincial 94, en un tramo cercano al viejo basural, lo que representa un riesgo para quienes transitan por la zona.
Ante esta situación, se solicita a los automovilistas circular con extrema precaución y reducir la velocidad, respetando la señalización preventiva colocada en el lugar.
Según indicaron fuentes oficiales, el sector afectado ya fue debidamente señalizado y en las próximas horas se llevarán adelante las tareas de reparación, que estarán a cargo de la Secretaría de Obras Públicas junto a Vialidad Provincial.
Mientras duren los trabajos, se recomienda a los conductores mantenerse atentos y, de ser posible, optar por recorridos alternativos para evitar inconvenientes.
Más de 200 niños y niñas participan de la propuesta municipal que se desarrolla en clubes de la ciudad durante toda la temporada estival.
Más de cien vecinos completaron formaciones laborales impulsadas por el municipio y la Provincia. El acto se realizó en el Club Argentino de Servicio.
El hecho ocurrió ayer al mediodía en avenida 59. Bomberos Voluntarios y Litoral Gas trabajaron de forma preventiva y no hubo personas lesionadas.
Profesores de educación física, integrantes de colonias y público en general participaron de una jornada clave sobre primeros auxilios y emergencias.
La propuesta musical y gastronómica se realizará el viernes 9 de enero en el escudo de la ciudad, con bandas en vivo y carros de comida.
El presidente Sergio Costantino se refirió a los rumores que vinculan a jugadores del Ciclón con Boca y River en este mercado de pases.
La Academia presentó una nueva propuesta por el enganche de Huracán y no descarta incluir a Martín Barrios para acercar posiciones.
El mediocampista cordobés fue cedido a préstamo desde Talleres. No será tenido en cuenta por Carlos Tevez en la próxima temporada.
El portugués anotó en el empate 2-2 de Al Nassr ante Al-Ettifaq y alcanzó los 957 goles en su carrera profesional.
El club español encabeza la tabla de coeficientes de la UEFA tras cinco temporadas de competencia continental, con Bayern Múnich e Inter de Milán como principales escoltas.
El hecho ocurrió en la madrugada en calle Colón al 500. Uno de los sospechosos fue aprehendido tras intentar escapar del control policial.
El organismo nacional actualizó el sistema de acreditación de requisitos y el pago del 20% retenido, con el objetivo de simplificar trámites y garantizar derechos.
El plantel viajará este viernes por la noche a San Martín de los Andes, donde trabajará hasta el 10 de enero antes de disputar amistosos en Uruguay.