Tras la confirmación de Jorge Almirón como nuevo entrenador, Rosario Central comenzó a delinear el plantel que afrontará un 2026 exigente, con múltiples competencias y la mira puesta en la Copa Libertadores.

En ese contexto, desde el club auriazul reconocen que una de las prioridades es sumar un volante ofensivo, especialmente ante la falta de definiciones respecto a la continuidad de Ignacio Malcorra. Allí aparece nuevamente el nombre de Franco Cervi, un viejo anhelo del Canalla en anteriores mercados de pases.

Según trascendió desde España, la negociación para la salida del jugador de Celta de Vigo estaría bien encaminada. El mediocampista, de 31 años, integra el grupo de futbolistas con contrato elevado y escasa participación durante el último semestre, un escenario que empuja al club gallego a reducir su plantel.

Durante la segunda mitad del año, Cervi apenas sumó minutos: disputó dos encuentros por la Copa del Rey y tuvo una breve participación en la Europa League. En La Liga, en tanto, fue convocado en contadas ocasiones y no logró ingresar, una situación que terminó de sellar su salida anticipada, pese a que su vínculo vence a mediados de 2026.

Desde el entorno del futbolista indican que la rescisión podría concretarse a cambio de una cifra cercana a los 300 mil euros, lo que abre una puerta concreta para su regreso al fútbol argentino. En Central entienden que se trata de una opción lógica y acorde a las necesidades del plantel, teniendo en cuenta la carga de partidos que se avecina desde abril.

Por otro lado, medios cercanos al Celta señalan que la salida de Cervi no sería la única, ya que también se evalúan las partidas de otros jugadores como Joseph Aidoo y el arquero Marc Vidal, en el marco de una reestructuración profunda del equipo español.