River Plate se prepara para iniciar el 2026 con cambios importantes, tanto en lo futbolístico como en lo institucional. Mientras el plantel que dirige Marcelo Gallardo afronta la pretemporada con la mira puesta en el Torneo Apertura, la dirigencia planea presentar oficialmente una nueva etapa de obras en el Estadio Monumental.
Según adelantó el periodista Gustavo Yarroch, el club anunciará el proyecto de techado y ampliación del Monumental hacia fines de enero o comienzos de febrero, cuando el campeonato ya esté en marcha. La iniciativa apunta a seguir modernizando el estadio y aumentar su aforo, que actualmente es de 85.018 espectadores, el más alto de Sudamérica.
De acuerdo a la información trascendida, la nueva capacidad podría rondar las 100 mil personas, lo que colocaría al estadio de Núñez entre los más grandes del mundo a nivel futbolístico. Además, uno de los puntos destacados del proyecto es que River no debería abandonar su localía durante el desarrollo de las obras.
El plan forma parte de la agenda central de la actual conducción encabezada por Stefano Di Carlo, quien ya había hecho referencia a este proyecto antes de las elecciones del club. En ese entonces, el dirigente remarcó la importancia de sostener una visión institucional de largo plazo y de continuar con el crecimiento integral del estadio.
En declaraciones previas, Di Carlo señaló que el proyecto de techado se encuentra avanzado y que permitirá seguir ampliando la capacidad del Monumental. También recordó que, al inicio de la gestión en 2013, el estadio tenía una capacidad habilitada de 61 mil espectadores y mostraba un fuerte deterioro estructural.
En este marco, el anuncio de la nueva fase de obras aparece como una señal clara de continuidad en el proceso de modernización del estadio y como uno de los ejes fuertes del proyecto institucional que River buscará consolidar en los próximos años.
