Bizarrap y J Balvin presentan su esperada colaboración
La nueva BZRP Music Session Vol. 62/66 une el sonido característico del productor argentino con la identidad musical de J Balvin y marca el cierre del año para el proyecto.
La histórica banda del rock argentino confirmó dos shows en abril de 2026, con entradas a la venta desde enero.Música29/12/2025SOFIA ZANOTTI
La Renga anunció su esperado regreso al estadio de Huracán con dos recitales programados para los días 2 y 4 de abril de 2026, en lo que promete ser uno de los grandes eventos musicales del año próximo.
La banda, formada en 1988, mantiene intacto su vínculo con el público y continúa convocando multitudes en cada presentación. En este marco, el estadio de Club Atlético Huracán volverá a ser escenario de noches cargadas de potencia sonora, clásicos infaltables y la mística que caracteriza a cada show del grupo.
Según se informó, las entradas saldrán a la venta el 2 de enero de 2026, y se espera una alta demanda, como suele ocurrir con cada anuncio de La Renga. La posibilidad de ver a la banda en un recinto emblemático de la Ciudad de Buenos Aires genera gran expectativa entre seguidores de distintas generaciones.
Con este regreso, La Renga reafirma su lugar central dentro del rock nacional y anticipa dos jornadas que quedarán marcadas en la agenda cultural de 2026.
La artista jujeña apuesta a la cumbia moderna para volver a conectar con el desamor, la nostalgia y sus raíces musicales.
La nueva cumbia del dúo ya está disponible en plataformas digitales y propone una historia sobre relaciones intensas que no logran consolidarse.
La histórica banda de cumbia romántica anunció tres conciertos en mayo, con paradas en Córdoba, Buenos Aires y Rosario.
La artista colombiana deslumbró en Buenos Aires y Córdoba con una semana inolvidable, marcada por emoción, clásicos y una producción imponente.
La artista colombiana completó siete conciertos en el país durante 2025, con estadios colmados, una puesta técnica imponente y momentos que quedarán en la memoria del público argentino.
Desde enero, el tipo de cambio se moverá dentro de bandas atadas al IPC, con mayor flexibilidad para acumular reservas y evitar un dólar atrasado.
El club de Medellín desmintió versiones sobre una supuesta deuda con Marino Hinestroza y aseguró que todavía no hay acuerdo formal con Boca Juniors.
El equipo de Marcelo Gallardo cerraría su pretemporada en Uruguay con dos partidos internacionales frente a los grandes del fútbol uruguayo.
El volante dejaría Celta de Vigo y es una de las opciones que analiza la dirigencia para reforzar el mediocampo de cara a la temporada 2026.
El delantero brasileño no logró sostener su jerarquía en Cruzeiro y fue elegido por los hinchas como la incorporación más decepcionante del año.
El Museo, el predio de la Casa de la Cultura y el Anfiteatro de Elortondo fueron escenario de una intensa jornada de actividades con la que la localidad despidió el año, convocando a vecinos y visitantes a disfrutar de propuestas culturales, feriales y musicales.
La medida se realizó en el barrio Villa Moisés bajo la Ley de Microtráfico. Es la primera intervención de este tipo en el departamento General López.