La Renga anunció su esperado regreso al estadio de Huracán con dos recitales programados para los días 2 y 4 de abril de 2026, en lo que promete ser uno de los grandes eventos musicales del año próximo.

La banda, formada en 1988, mantiene intacto su vínculo con el público y continúa convocando multitudes en cada presentación. En este marco, el estadio de Club Atlético Huracán volverá a ser escenario de noches cargadas de potencia sonora, clásicos infaltables y la mística que caracteriza a cada show del grupo.

Según se informó, las entradas saldrán a la venta el 2 de enero de 2026, y se espera una alta demanda, como suele ocurrir con cada anuncio de La Renga. La posibilidad de ver a la banda en un recinto emblemático de la Ciudad de Buenos Aires genera gran expectativa entre seguidores de distintas generaciones.

Con este regreso, La Renga reafirma su lugar central dentro del rock nacional y anticipa dos jornadas que quedarán marcadas en la agenda cultural de 2026.