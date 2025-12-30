Pullaro pidió penas más duras tras el crimen de Jeremías Monzón

El aeropuerto de Rosario volvió a operar con un vuelo sanitario
La reapertura de la terminal aérea se concretó con un operativo clave de donación de órganos que permitirá salvar al menos seis vidas.
El gobernador de Santa Fe calificó el hecho como aberrante y sostuvo que la responsabilidad penal debe estar vinculada al delito cometido.
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se refirió este martes al crimen de Jeremías Monzón, un hecho que generó conmoción en la provincia y reavivó el debate sobre el régimen penal juvenil.
Al analizar el caso, Pullaro expresó que se trata de “un crimen aberrante cometido por menores de edad” y remarcó el impacto social que generan este tipo de hechos. “Mucho dolor es lo que vivimos”, sostuvo el mandatario, al tiempo que señaló un cambio en la dinámica de la violencia durante 2025.
En ese sentido, explicó que durante el año se registraron menos homicidios vinculados al sicariato y más hechos derivados de conflictos interpersonales. “Lamentablemente, vemos más situaciones que responden a disputas entre personas, muchas veces con niveles extremos de violencia”, indicó.
El gobernador defendió además las modificaciones impulsadas en el Código Penal Juvenil, que permiten que los menores punibles sean llevados ante la Justicia. Según explicó, estas herramientas posibilitan que el delito sea expuesto, juzgado y analizado por un tribunal, independientemente de la edad de quien lo cometió.
Pullaro fue enfático al plantear su postura sobre la relación entre edad y responsabilidad penal. “La pena tiene que ver con el delito y no con la edad de la persona que lo cometió”, afirmó, y cuestionó que los parámetros actuales fueron definidos en un contexto social muy distinto al actual.
Finalmente, sostuvo que en casos de extrema gravedad, como el crimen de Jeremías Monzón, resulta necesario replantear el régimen penal juvenil. Desde su mirada, quienes cometen delitos graves deben enfrentar penas más severas, aun cuando sean menores de edad, un debate que vuelve a instalarse con fuerza en la agenda pública.
El gobernador aseguró que la Provincia lleva adelante el plan de obra pública más ambicioso de las últimas dos décadas. Las viviendas estaban paralizadas desde 2023 y fueron reactivadas por la actual gestión.
La víctima tenía 40 años y residía en Ibarlucea. Había estado en una cabaña en Victoria, Entre Ríos, días antes de presentar síntomas.
Ambos estaban en actividad. Las investigaciones judiciales apuntan a decisiones personales y reabren el debate sobre la salud mental en las fuerzas de seguridad.
La Provincia reintegró saldos a favor a contribuyentes y empresas, en el marco de un proceso de alivio fiscal y ordenamiento tributario.
La Justicia investiga el homicidio del joven ocurrido en Santa Fe. Detuvieron a su pareja, Milagros Altamirano, y hay tres menores aprehendidos.
El equipo de Marcelo Gallardo cerraría su pretemporada en Uruguay con dos partidos internacionales frente a los grandes del fútbol uruguayo.
El volante dejaría Celta de Vigo y es una de las opciones que analiza la dirigencia para reforzar el mediocampo de cara a la temporada 2026.
Con Soler y Román Vega fuera de carrera, el Millonario concentra sus esfuerzos en dos nombres. Ya hubo una oferta por Bernabei, mientras que Báez aparece condicionado por la situación institucional de San Lorenzo.
El delantero brasileño no logró sostener su jerarquía en Cruzeiro y fue elegido por los hinchas como la incorporación más decepcionante del año.
El club brasileño anunció la renovación del entrenador tras semanas de negociaciones, asegurando la continuidad de un proyecto exitoso.
La dirigencia del club trabaja en una nueva etapa de obras que llevaría la capacidad del estadio a cerca de 100 mil personas. El anuncio se haría entre fines de enero y principios de febrero.
El sorteo se realizó en el Velódromo Municipal y permitió alcanzar los 505 lotes adjudicados desde el inicio del programa habitacional.
La histórica banda del rock argentino confirmó dos shows en abril de 2026, con entradas a la venta desde enero.