Pullaro pidió penas más duras tras el crimen de Jeremías Monzón

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se refirió este martes al crimen de Jeremías Monzón, un hecho que generó conmoción en la provincia y reavivó el debate sobre el régimen penal juvenil.

Al analizar el caso, Pullaro expresó que se trata de “un crimen aberrante cometido por menores de edad” y remarcó el impacto social que generan este tipo de hechos. “Mucho dolor es lo que vivimos”, sostuvo el mandatario, al tiempo que señaló un cambio en la dinámica de la violencia durante 2025.

En ese sentido, explicó que durante el año se registraron menos homicidios vinculados al sicariato y más hechos derivados de conflictos interpersonales. “Lamentablemente, vemos más situaciones que responden a disputas entre personas, muchas veces con niveles extremos de violencia”, indicó.

El gobernador defendió además las modificaciones impulsadas en el Código Penal Juvenil, que permiten que los menores punibles sean llevados ante la Justicia. Según explicó, estas herramientas posibilitan que el delito sea expuesto, juzgado y analizado por un tribunal, independientemente de la edad de quien lo cometió.

Pullaro fue enfático al plantear su postura sobre la relación entre edad y responsabilidad penal. “La pena tiene que ver con el delito y no con la edad de la persona que lo cometió”, afirmó, y cuestionó que los parámetros actuales fueron definidos en un contexto social muy distinto al actual.

Finalmente, sostuvo que en casos de extrema gravedad, como el crimen de Jeremías Monzón, resulta necesario replantear el régimen penal juvenil. Desde su mirada, quienes cometen delitos graves deben enfrentar penas más severas, aun cuando sean menores de edad, un debate que vuelve a instalarse con fuerza en la agenda pública.