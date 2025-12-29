El aeropuerto de Rosario volvió a operar con un vuelo sanitario
La reapertura de la terminal aérea se concretó con un operativo clave de donación de órganos que permitirá salvar al menos seis vidas.
Santa Fe29/12/2025SOFIA ZANOTTI
Dos integrantes de las fuerzas de seguridad de la provincia de Santa Fe fueron hallados sin vida durante el fin de semana en hechos ocurridos en Rosario y Coronda. Se trata de un suboficial de la Policía de Santa Fe y de un suboficial del Servicio Penitenciario provincial, ambos en actividad.
El primer episodio se registró alrededor de las 2.30 del sábado en un departamento de la ciudad de Rosario. Allí fue encontrado sin vida un suboficial de 25 años que prestaba servicios en la Brigada de Orden Urbano (BOU) de la Unidad Regional II. Según las primeras actuaciones, el joven se había comunicado previamente con su pareja y dejó un mensaje de despedida. Personal policial dio aviso a la fiscalía de turno del Ministerio Público de la Acusación, que ordenó la intervención del médico policial y de peritos de la Policía de Investigaciones. El cuerpo fue trasladado al Instituto Médico Legal para la necropsia.
El segundo hecho ocurrió también en la madrugada del sábado en una vivienda de Coronda, departamento San Jerónimo. Un hombre de 47 años, suboficial del Servicio Penitenciario de Santa Fe que trabajaba en la unidad de Piñero, fue hallado sin vida por su hijo. De acuerdo con las actuaciones iniciales, habría utilizado el arma reglamentaria de su pareja, también policía en actividad. Intervino la Comisaría 1ª de Coronda y la fiscalía dispuso los peritajes correspondientes y el traslado del cuerpo a la morgue judicial.
En ambos casos, los elementos recolectados y las primeras evaluaciones resultaron compatibles con decisiones personales. No obstante, los fiscales ordenaron el cumplimiento del protocolo judicial, con peritajes criminalísticos y necropsias para certificar científicamente las causas de las muertes. Las novedades fueron comunicadas a las jefaturas de las unidades regionales y a las autoridades judiciales competentes.
Las dos muertes generaron un fuerte impacto institucional y volvieron a poner en foco la salud mental del personal policial y penitenciario. Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad siguen de cerca ambos casos, en un contexto donde se reitera la necesidad de profundizar políticas de acompañamiento, prevención y contención para quienes cumplen tareas de alto estrés en organismos de seguridad.
Si vos o alguien que conocés necesita ayuda: en Argentina, la Línea 135 (CABA) o (011) 5275-1135 brinda atención gratuita y confidencial las 24 horas.
