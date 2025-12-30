Pullaro entregó viviendas en Candioti y destacó el plan de obras

El aeropuerto de Rosario volvió a operar con un vuelo sanitario
El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó este lunes la entrega de 12 viviendas a familias de la localidad de Candioti, en el departamento La Capital. Se trata de un proyecto que había quedado paralizado en 2023 y que fue retomado por la actual gestión provincial, con una inversión total de $1.409 millones.
Durante el acto, Pullaro destacó que “el esfuerzo de la Provincia y de la comuna permite que 12 familias puedan acceder a algo tan preciado como la vivienda propia”, y remarcó que la obra forma parte de una política sostenida de inversión en infraestructura. “Estamos invirtiendo muchos recursos en cada localidad porque esta región tenía un atraso importante”, señaló.
En ese marco, el mandatario sostuvo que, pese al contexto económico y a la reducción de recursos nacionales, “Santa Fe está ejecutando el plan de obra pública más importante de los últimos 20 años”. Según afirmó, cada obra que se concreta “es desarrollo, igualdad y generación de empleo”.
Pullaro estuvo acompañado por la diputada nacional Gisela Scaglia, el ministro de Obras Públicas Lisandro Enrico, funcionarios provinciales y el presidente comunal de Candioti, Sergio Oreggioni.
En relación a la política habitacional, Enrico recordó que al inicio de la gestión “era la única licitación de viviendas que existía y ni siquiera había sido adjudicada”. En ese sentido, indicó que actualmente la Provincia tiene en marcha más de 2.000 viviendas en ejecución en todo el territorio santafesino, producto de 33 licitaciones realizadas durante 2024.
Por su parte, el secretario de Hábitat y Vivienda, Lucas Crivelli, explicó que las viviendas entregadas cuentan con una superficie cubierta de 56,53 metros cuadrados, distribuidos en dos dormitorios, cocina, comedor y baño, además de espacios semicubiertos con lavadero y porche de ingreso.
Finalmente, el presidente comunal Sergio Oreggioni valoró la presencia del Gobierno provincial y afirmó que “cada vez que la comuna solicita obras, la respuesta es inmediata”, destacando el impacto positivo de estas políticas en la calidad de vida de los vecinos.
Las unidades habitacionales incluyen conexión a la red de agua potable, instalaciones eléctricas completas, preparación para termotanque solar, gas envasado, pisos cerámicos, aberturas de aluminio y condiciones óptimas de aislamiento térmico, pensadas para garantizar confort y seguridad a las familias adjudicatarias.
