Crimen de Jeremías Monzón: detenciones y menores involucrados
La Justicia investiga el homicidio del joven ocurrido en Santa Fe. Detuvieron a su pareja, Milagros Altamirano, y hay tres menores aprehendidos.
La Provincia reintegró saldos a favor a contribuyentes y empresas, en el marco de un proceso de alivio fiscal y ordenamiento tributario.Santa Fe28/12/2025Oscar A Canavese
El Gobierno de Santa Fe devolvió durante 2025 más de $3.200 millones correspondientes a saldos a favor del impuesto sobre los Ingresos Brutos, una medida que alcanzó a empresas y contribuyentes de distintos puntos del territorio provincial.
Según informaron desde el Ministerio de Economía, los reintegros se realizaron a través de la Administración Provincial de Impuestos (API) y forman parte de una política orientada a agilizar trámites, mejorar la relación con los contribuyentes y brindar previsibilidad fiscal.
Desde la cartera económica señalaron que el objetivo es corregir distorsiones acumuladas en el sistema tributario y facilitar que los saldos a favor no se transformen en una carga financiera para el sector productivo. En ese sentido, remarcaron que se avanzó en la digitalización de procesos y en la reducción de tiempos administrativos para concretar las devoluciones.
Además, indicaron que estas acciones se inscriben en una estrategia más amplia de ordenamiento de las cuentas públicas, con controles más eficientes y un esquema impositivo que acompañe la actividad económica, especialmente en un contexto de dificultades financieras para muchas empresas.
La Justicia investiga el homicidio del joven ocurrido en Santa Fe. Detuvieron a su pareja, Milagros Altamirano, y hay tres menores aprehendidos.
Las unidades 0 km se incorporan al patrullaje urbano y rural en el marco de la Ley de Emergencia en Seguridad. La inversión apunta a reforzar la prevención y la presencia policial.
El ministro de Educación de Santa Fe rechazó la propuesta del Gobierno nacional y sostuvo que el Estado debe conducir el sistema educativo.
El gobernador de Santa Fe advirtió por la baja inversión en infraestructura vial y reclamó que Nación salde compromisos pendientes con las provincias. También ratificó el rechazo a recortes en educación y discapacidad.
El gobernador presentó la nueva Unidad Fiscal Especial de Microtráfico, que tendrá competencia en todo el territorio provincial, al cumplirse dos años de la ley.
La Provincia intensificó los controles viales por las fiestas y las vacaciones. Qué documentación es obligatoria y qué se controla en rutas.
La llegada de nuevos refuerzos en la mitad de la cancha reconfigura el panorama del ex Talleres, que hoy aparece más cerca de la defensa que del mediocampo.
Isabelle Marciniak falleció a los 18 años luego de una dura batalla contra un linfoma de Hodgkin. Había puesto en pausa su carrera para someterse a tratamiento.
El mediocampista deja la Academia tras 102 partidos y dos títulos internacionales. Su rendimiento físico condicionó un ciclo con altibajos.
El animal había quedado enganchado en alambres con púas en Venado Tuerto y fue asistido por personal municipal.
El juez Marcelo Aguinsky habilitó la feria judicial para avanzar en una causa por presunto lavado de dinero. El expediente analiza el origen de los fondos y posibles testaferros.
El ministro de Educación de Santa Fe rechazó la propuesta del Gobierno nacional y sostuvo que el Estado debe conducir el sistema educativo.
Las unidades 0 km se incorporan al patrullaje urbano y rural en el marco de la Ley de Emergencia en Seguridad. La inversión apunta a reforzar la prevención y la presencia policial.
El siniestro ocurrió este sábado por la mañana. El conductor salió ileso y no fue necesaria atención médica.