El Gobierno de Santa Fe devolvió durante 2025 más de $3.200 millones correspondientes a saldos a favor del impuesto sobre los Ingresos Brutos, una medida que alcanzó a empresas y contribuyentes de distintos puntos del territorio provincial.

Según informaron desde el Ministerio de Economía, los reintegros se realizaron a través de la Administración Provincial de Impuestos (API) y forman parte de una política orientada a agilizar trámites, mejorar la relación con los contribuyentes y brindar previsibilidad fiscal.

Desde la cartera económica señalaron que el objetivo es corregir distorsiones acumuladas en el sistema tributario y facilitar que los saldos a favor no se transformen en una carga financiera para el sector productivo. En ese sentido, remarcaron que se avanzó en la digitalización de procesos y en la reducción de tiempos administrativos para concretar las devoluciones.

Además, indicaron que estas acciones se inscriben en una estrategia más amplia de ordenamiento de las cuentas públicas, con controles más eficientes y un esquema impositivo que acompañe la actividad económica, especialmente en un contexto de dificultades financieras para muchas empresas.