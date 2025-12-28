El cuerpo de Jeremías Monzón fue encontrado en un predio abandonado, frente a la Cancha de Colón.

La causa por el homicidio de Jeremías Monzón sumó en las últimas horas avances clave. En el marco de la investigación, fue detenida Milagros Altamirano, pareja del joven asesinado, mientras que otros tres menores de edad quedaron aprehendidos y a disposición de la Justicia.

El hecho ocurrió en la ciudad de Santa Fe, donde el joven perdió la vida tras un episodio violento que es materia de análisis por parte de los investigadores. Desde un primer momento, la fiscalía ordenó una serie de medidas para reconstruir lo sucedido y determinar las responsabilidades.

Según indicaron fuentes judiciales, la detención de Altamirano se concretó luego de la recolección de testimonios y pruebas que la ubican como una de las personas involucradas en el caso. En paralelo, los tres menores fueron aprehendidos en procedimientos realizados por personal policial y quedaron bajo intervención del fuero correspondiente.

La investigación continúa en curso, con peritajes, análisis de cámaras y nuevas declaraciones, mientras la fiscalía busca esclarecer el rol que habría tenido cada uno de los implicados en el homicidio.