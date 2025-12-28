Santa Fe devolvió más de $3.200 millones en Ingresos Brutos
La Provincia reintegró saldos a favor a contribuyentes y empresas, en el marco de un proceso de alivio fiscal y ordenamiento tributario.
La Justicia investiga el homicidio del joven ocurrido en Santa Fe. Detuvieron a su pareja, Milagros Altamirano, y hay tres menores aprehendidos.Santa Fe28/12/2025Oscar A Canavese
La causa por el homicidio de Jeremías Monzón sumó en las últimas horas avances clave. En el marco de la investigación, fue detenida Milagros Altamirano, pareja del joven asesinado, mientras que otros tres menores de edad quedaron aprehendidos y a disposición de la Justicia.
El hecho ocurrió en la ciudad de Santa Fe, donde el joven perdió la vida tras un episodio violento que es materia de análisis por parte de los investigadores. Desde un primer momento, la fiscalía ordenó una serie de medidas para reconstruir lo sucedido y determinar las responsabilidades.
Según indicaron fuentes judiciales, la detención de Altamirano se concretó luego de la recolección de testimonios y pruebas que la ubican como una de las personas involucradas en el caso. En paralelo, los tres menores fueron aprehendidos en procedimientos realizados por personal policial y quedaron bajo intervención del fuero correspondiente.
La investigación continúa en curso, con peritajes, análisis de cámaras y nuevas declaraciones, mientras la fiscalía busca esclarecer el rol que habría tenido cada uno de los implicados en el homicidio.
Las unidades 0 km se incorporan al patrullaje urbano y rural en el marco de la Ley de Emergencia en Seguridad. La inversión apunta a reforzar la prevención y la presencia policial.
El ministro de Educación de Santa Fe rechazó la propuesta del Gobierno nacional y sostuvo que el Estado debe conducir el sistema educativo.
El gobernador de Santa Fe advirtió por la baja inversión en infraestructura vial y reclamó que Nación salde compromisos pendientes con las provincias. También ratificó el rechazo a recortes en educación y discapacidad.
El gobernador presentó la nueva Unidad Fiscal Especial de Microtráfico, que tendrá competencia en todo el territorio provincial, al cumplirse dos años de la ley.
La Provincia intensificó los controles viales por las fiestas y las vacaciones. Qué documentación es obligatoria y qué se controla en rutas.
La llegada de nuevos refuerzos en la mitad de la cancha reconfigura el panorama del ex Talleres, que hoy aparece más cerca de la defensa que del mediocampo.
Isabelle Marciniak falleció a los 18 años luego de una dura batalla contra un linfoma de Hodgkin. Había puesto en pausa su carrera para someterse a tratamiento.
El mediocampista deja la Academia tras 102 partidos y dos títulos internacionales. Su rendimiento físico condicionó un ciclo con altibajos.
El animal había quedado enganchado en alambres con púas en Venado Tuerto y fue asistido por personal municipal.
El juez Marcelo Aguinsky habilitó la feria judicial para avanzar en una causa por presunto lavado de dinero. El expediente analiza el origen de los fondos y posibles testaferros.
El siniestro ocurrió este sábado por la mañana. El conductor salió ileso y no fue necesaria atención médica.