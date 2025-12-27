Goity cuestionó la ley de libertad educativa nacional
El ministro de Educación de Santa Fe rechazó la propuesta del Gobierno nacional y sostuvo que el Estado debe conducir el sistema educativo.
El Gobierno de la provincia de Santa Fe entregó 190 camionetas 0 km a la Policía de la Unidad Regional II, con base en la ciudad de Rosario. Las nuevas unidades forman parte de un total de 720 móviles adquiridos durante este año en el marco de la Ley de Emergencia en Seguridad.
El acto fue encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro, quien destacó que cada inversión realizada en materia de seguridad responde a una decisión política concreta. “Poner orden y devolver tranquilidad es una prioridad. Vamos a seguir invirtiendo porque cada peso que aportan los santafesinos impacta directamente en la seguridad pública”, afirmó.
En ese sentido, el mandatario valoró el trabajo que vienen desarrollando tanto la Policía provincial como el Servicio Penitenciario, remarcando la importancia de avanzar con planificación, método y mayor presencia territorial para contener el delito y reducir los niveles de violencia.
Por su parte, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, señaló que con esta entrega se completa una dotación que supera los 2.500 móviles incorporados en los últimos dos años. Según explicó, las nuevas unidades permitirán fortalecer el patrullaje urbano y rural, las investigaciones criminales y el accionar de las fuerzas especiales.
Desde el Ejecutivo provincial subrayaron que la incorporación de equipamiento, tecnología y recursos logísticos es parte de una estrategia integral que busca mejorar la capacidad de respuesta y la prevención del delito en Rosario y en todo el territorio santafesino.
