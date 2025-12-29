River Plate avanza en la planificación del plantel para la próxima temporada y uno de los puestos a reforzar es el lateral izquierdo. Tras un 2025 irregular, la dirigencia retomó las gestiones en el mercado con el aval de Marcelo Gallardo, que considera clave sumar una alternativa confiable para ese sector del campo.

La salida de Milton Casco, que quedó libre y está cerca de continuar su carrera en Atlético Nacional, aceleró la búsqueda. Hoy, con Marcos Acuña como única opción natural y un calendario con triple competencia, el cuerpo técnico entiende que necesita recambio.

En ese contexto, los nombres que quedaron en pie son Alexandro Bernabei y Elías Báez. La decisión será por uno solo: River no incorporará a dos futbolistas para ese puesto.

El plan A: Alexandro Bernabei

El lateral izquierdo de 25 años, con pasado en Lanús y actualidad en Internacional, es la prioridad en Núñez. La dirigencia ya presentó una oferta formal en condición de préstamo, pero fue rechazada por el club brasileño, que no está dispuesto a desprenderse de un titular.

Bernabei tiene contrato vigente hasta fines de 2028 y su cotización ronda los 6 millones de dólares. Por el momento no hubo una nueva propuesta, aunque en River lo siguen considerando el principal apuntado tras caerse las opciones de Julio Soler y Román Vega.

La alternativa: Elías Báez

El futbolista de San Lorenzo aparece como la segunda opción en carpeta. Debutó en Primera durante 2024 y se consolidó en 2025, acumulando cerca de 60 partidos oficiales. Su proyección y continuidad lo posicionaron como uno de los activos con mayor valor de venta del club.

Sin embargo, la compleja situación institucional que atraviesa San Lorenzo, con una comisión directiva transitoria encabezada por Sergio Constantini, complica cualquier negociación. En River toman como antecedente el caso de Jhohan Romaña y, por ahora, prefieren no avanzar formalmente hasta que el escenario se aclare.

Mientras tanto, en Núñez el mensaje es claro: el lateral izquierdo llegará, pero será uno solo. Bernabei sigue siendo la prioridad, aunque el mercado todavía puede ofrecer giros inesperados.