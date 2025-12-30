Santa Fe lidera la litigiosidad laboral en el país
La provincia encabeza el ranking nacional de juicios por riesgos del trabajo y vuelve a instalarse el debate sobre la necesidad de modernizar el sistema laboral sin afectar derechos.
La víctima tenía 40 años y residía en Ibarlucea. Había estado en una cabaña en Victoria, Entre Ríos, días antes de presentar síntomas.Santa Fe30/12/2025SOFIA ZANOTTI
El Ministerio de Salud de Santa Fe confirmó este lunes el fallecimiento de una mujer de 40 años a causa de hantavirus en la localidad de Ibarlucea. Con este caso, ya son tres las muertes registradas por esta enfermedad en la provincia en lo que va de 2025.
La paciente había sido internada el 23 de diciembre en terapia intensiva del Hospital Eva Perón, luego de presentar fiebre y fuertes dolores musculares. Su estado de salud se agravó rápidamente y falleció dos días después.
Según informaron las autoridades sanitarias, la mujer había regresado recientemente de una estadía en una cabaña de Victoria. Por este motivo, además de reforzar las medidas de control en Ibarlucea, se notificó a los equipos de salud de la provincia de Entre Ríos para el seguimiento epidemiológico correspondiente.
Los otros dos fallecimientos por hantavirus ocurridos este año en Santa Fe se registraron en los departamentos Rosario y La Capital. Uno de los casos correspondió a un menor de edad, lo que encendió aún más las alertas sanitarias.
De acuerdo al último Boletín Epidemiológico Nacional, durante 2025 se detectó un aumento del 17% en los contagios de hantavirus respecto del promedio registrado entre 2020 y 2024. La región Centro del país concentra el 70% de los casos confirmados.
En el ámbito provincial, se detectaron 13 casos positivos sobre un total de 445 personas que presentaron síntomas compatibles, siendo la mayoría de los afectados varones.
El hantavirus es una enfermedad viral aguda grave que se transmite principalmente por el contacto con saliva, orina o heces de roedores infectados, en especial el ratón colilargo. No existe vacuna y los síntomas iniciales pueden confundirse con un cuadro gripal, por lo que se recomienda extremar las medidas de prevención y consultar de inmediato ante la aparición de fiebre, dolores musculares o malestar general.
La provincia encabeza el ranking nacional de juicios por riesgos del trabajo y vuelve a instalarse el debate sobre la necesidad de modernizar el sistema laboral sin afectar derechos.
La reapertura de la terminal aérea se concretó con un operativo clave de donación de órganos que permitirá salvar al menos seis vidas.
El gobernador de Santa Fe calificó el hecho como aberrante y sostuvo que la responsabilidad penal debe estar vinculada al delito cometido.
El gobernador aseguró que la Provincia lleva adelante el plan de obra pública más ambicioso de las últimas dos décadas. Las viviendas estaban paralizadas desde 2023 y fueron reactivadas por la actual gestión.
Ambos estaban en actividad. Las investigaciones judiciales apuntan a decisiones personales y reabren el debate sobre la salud mental en las fuerzas de seguridad.
La Provincia reintegró saldos a favor a contribuyentes y empresas, en el marco de un proceso de alivio fiscal y ordenamiento tributario.
El mediocampista cordobés fue cedido a préstamo desde Talleres. No será tenido en cuenta por Carlos Tevez en la próxima temporada.
El portugués anotó en el empate 2-2 de Al Nassr ante Al-Ettifaq y alcanzó los 957 goles en su carrera profesional.
El club español encabeza la tabla de coeficientes de la UEFA tras cinco temporadas de competencia continental, con Bayern Múnich e Inter de Milán como principales escoltas.
El hecho ocurrió en la madrugada en calle Colón al 500. Uno de los sospechosos fue aprehendido tras intentar escapar del control policial.
El decreto redefine funciones del sistema de inteligencia, amplía facultades y genera críticas por el alcance de las nuevas atribuciones.
El plantel viajará este viernes por la noche a San Martín de los Andes, donde trabajará hasta el 10 de enero antes de disputar amistosos en Uruguay.
Más de 200 niños y niñas participan de la propuesta municipal que se desarrolla en clubes de la ciudad durante toda la temporada estival.
La Municipalidad habilitó la renovación y emisión de la oblea de la Unidad de Transporte de Alimentos para el período 2026. El trámite debe realizarse antes del 31 de enero.