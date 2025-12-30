El Ministerio de Salud de Santa Fe confirmó este lunes el fallecimiento de una mujer de 40 años a causa de hantavirus en la localidad de Ibarlucea. Con este caso, ya son tres las muertes registradas por esta enfermedad en la provincia en lo que va de 2025.

La paciente había sido internada el 23 de diciembre en terapia intensiva del Hospital Eva Perón, luego de presentar fiebre y fuertes dolores musculares. Su estado de salud se agravó rápidamente y falleció dos días después.

Según informaron las autoridades sanitarias, la mujer había regresado recientemente de una estadía en una cabaña de Victoria. Por este motivo, además de reforzar las medidas de control en Ibarlucea, se notificó a los equipos de salud de la provincia de Entre Ríos para el seguimiento epidemiológico correspondiente.

Los otros dos fallecimientos por hantavirus ocurridos este año en Santa Fe se registraron en los departamentos Rosario y La Capital. Uno de los casos correspondió a un menor de edad, lo que encendió aún más las alertas sanitarias.

De acuerdo al último Boletín Epidemiológico Nacional, durante 2025 se detectó un aumento del 17% en los contagios de hantavirus respecto del promedio registrado entre 2020 y 2024. La región Centro del país concentra el 70% de los casos confirmados.

En el ámbito provincial, se detectaron 13 casos positivos sobre un total de 445 personas que presentaron síntomas compatibles, siendo la mayoría de los afectados varones.

El hantavirus es una enfermedad viral aguda grave que se transmite principalmente por el contacto con saliva, orina o heces de roedores infectados, en especial el ratón colilargo. No existe vacuna y los síntomas iniciales pueden confundirse con un cuadro gripal, por lo que se recomienda extremar las medidas de prevención y consultar de inmediato ante la aparición de fiebre, dolores musculares o malestar general.