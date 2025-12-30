El Gobierno ajusta las bandas del dólar según la inflación
Desde enero, el tipo de cambio se moverá dentro de bandas atadas al IPC, con mayor flexibilidad para acumular reservas y evitar un dólar atrasado.
El año cerró con avances en inflación y riesgo país, pero con reservas aún frágiles y un dólar que volvió a marcar diferencias.Mercados30/12/2025SOFIA ZANOTTI
La economía argentina finalizó 2025 con señales mixtas en sus principales indicadores. La evolución del dólar, la inflación, las reservas, el riesgo país y las tasas de interés dejó en evidencia avances parciales, pero también desequilibrios que condicionan el inicio de 2026.
Dólar: suba moderada y brecha contenida
Durante el año, el dólar oficial avanzó cerca del 40%, por encima de la inflación estimada en torno al 30%. En tanto, el tipo de cambio mayorista se movió en niveles similares, mientras que los dólares financieros (MEP y CCL) mostraron subas más acotadas.
Según análisis de GMA Capital, la combinación de un crawling peg del 1% mensual en la primera mitad del año y la posterior implementación de bandas de flotación ayudó a contener la brecha cambiaria y a darle previsibilidad al mercado.
Inflación: desaceleración sostenida, pero con cautela
La inflación mostró una baja significativa frente a años anteriores, uno de los principales logros macroeconómicos del período. No obstante, analistas advierten que sostener esta tendencia será más complejo. Desde GMA Capital señalaron que la desaceleración se logró con un reordenamiento de precios relativos, aunque a costa de cierto atraso cambiario y menor acumulación de reservas.
De cara a 2026, el comportamiento de los precios dependerá de la credibilidad del esquema económico y de la capacidad oficial para fortalecer el frente externo.
Reservas: el punto más débil
Las reservas internacionales continúan siendo el principal desafío estructural. Al cierre de diciembre, las reservas brutas rondaron los USD 43.600 millones, mientras que las netas permanecieron en terreno negativo.
Sebastián Menescaldi, economista de EcoGo, advirtió que la mejora observada se explica en gran parte por financiamiento de corto plazo y asistencia del Fondo Monetario Internacional, sin una acumulación genuina. Para revertir esta situación, el Gobierno fijó como meta la compra de USD 10.000 millones en 2026.
Riesgo país: fuerte baja tras el escenario electoral
El riesgo país cerró 2025 en torno a los 570 puntos básicos, muy por debajo de los picos superiores a 1.400 registrados durante la incertidumbre electoral. La mejora respondió al rally de los bonos soberanos, que mostraron rendimientos destacados en dólares.
Aun así, el indicador sigue condicionado por la capacidad del país de cumplir con los vencimientos de deuda y recuperar acceso al financiamiento internacional.
Tasas en pesos: normalización tras la volatilidad
Las tasas de interés atravesaron un año de alta volatilidad, con picos en momentos de tensión financiera. Con el correr de los meses, se inició un proceso de normalización y el Banco Central avanzó hacia un esquema de tasas más determinadas por el mercado.
El carry trade dejó rendimientos positivos en dólares, aunque los bonos en pesos sintieron el impacto de tasas reales elevadas.
La evolución de los precios será clave para definir el techo del dólar oficial en 2026, bajo el nuevo esquema cambiario que ajustará la cotización según la inflación y no con subas fijas.
La suba se dio tras el anuncio del Banco Central sobre la actualización de las bandas cambiarias según la inflación.
La divisa oficial mostró un nuevo ajuste este martes 16 de diciembre, mientras que el dólar blue continúa con valores elevados en el mercado paralelo.
El dólar abrió la jornada con movimientos moderados en el oficial, el blue y los tipos de cambio financieros, en un contexto marcado por la volatilidad.
El dólar oficial opera estable y el blue apenas se mueve, en una jornada marcada por la expectativa de anuncios económicos del Gobierno.
