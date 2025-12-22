Dólar 2026: la inflación podría llevarlo hasta $2.000

El mercado financiero ya comenzó a trazar proyecciones sobre el comportamiento del dólar en 2026, año en el que regirá plenamente el nuevo régimen cambiario. A diferencia del sistema anterior, el tipo de cambio se moverá en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que convierte a la inflación en la variable central para definir el techo de la banda.

Un informe de la consultora GMA Capital, elaborado en base a proyecciones del Banco Central y estimaciones de consultoras privadas, plantea distintos escenarios para el cierre del dólar oficial en 2026.

Escenario más probable

Si la inflación anual se ubica en torno al 24%, el dólar oficial podría iniciar 2026 cerca de los $1.565, superar los $1.700 hacia mitad de año y cerrar diciembre alrededor de los $1.915.

Escenario menos favorable

En caso de que la desaceleración inflacionaria sea más lenta y los precios acumulen una suba cercana al 30%, el techo de la banda cambiaria sería más elevado. En ese contexto, el dólar oficial podría aproximarse a los $2.000 hacia fines de 2026.

Escenario más optimista

Si la inflación logra bajar con mayor fuerza y se ubica cerca del 19% anual, el límite del tipo de cambio sería más bajo y el dólar oficial terminaría el año en torno a los $1.843.

Por qué el nuevo esquema implica una suba mayor del dólar

El informe también compara este régimen con el sistema previo, que preveía aumentos mensuales del 1%. Con ese mecanismo, el dólar oficial habría alcanzado a fines de 2026 un valor cercano a los $1.720. En cambio, bajo el nuevo esquema atado a la inflación, incluso el escenario considerado más probable ubica al tipo de cambio casi $200 por encima.

En este marco, el análisis concluye que mientras la inflación se mantenga en niveles elevados, el dólar oficial seguirá teniendo margen para subir. Si los precios no bajan con mayor rapidez, las bandas cambiarias se ajustarán al alza, estableciendo techos cada vez más altos para el tipo de cambio.