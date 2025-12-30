El cierre de año en Flamengo estuvo marcado por celebraciones deportivas y por la confirmación de la renovación de Filipe Luís como entrenador. Sin embargo, en ese contexto positivo, el club protagonizó un insólito error en redes sociales que generó confusión entre los hinchas.

Durante una serie de publicaciones vinculadas a la continuidad del técnico, apareció de manera inesperada una gráfica que parecía anunciar la llegada de Johnny Cardoso como nuevo refuerzo del Mengao. La imagen, rápidamente replicada por usuarios, despertó todo tipo de especulaciones.

El mediocampista pertenece al Atlético de Madrid y fue adquirido a mediados de 2025 tras su paso por Real Betis, en una operación cercana a los 30 millones de euros. Además, el jugador surgió futbolísticamente en Internacional, lo que incrementó aún más el revuelo entre los seguidores brasileños.

Minutos después, Flamengo eliminó la publicación y aclaró oficialmente que se trató de un error: la gráfica correspondía a la presentación realizada por el club español y no implicaba ningún anuncio de mercado. De este modo, la institución buscó poner fin a los rumores, aunque el episodio no pasó desapercibido y fue ampliamente comentado en redes.